Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni si concentrano su Sheila, disposta a tutto pur di intromettersi nella famiglia di Steffy e avere il controllo del primogenito Hayes, nato dalla relazione con Finn. La pericolosa Carter ha già dimostrato in passato di non essere proprio affidabile, tanto da finire in prigione. Tornata a Los Angeles con un preciso obiettivo, sarà pronta a distruggere la vita di Steffy.

Anticipazioni di Beautiful, Steffy è in serio pericolo

Sheila è tornata a Los Angeles per rivelare a Finn di essere la sua vera madre.

Disposta a tutto per entrare nella sua vita e quella del piccolo Hayes, ha minacciato più volte Steffy di starle lontana. La giovane Forrester non si è certo lasciata intimidire e ha proibito al marito di incontrare la madre in presenza di loro figlio. Finnegann però non l'ha ascoltata, tradendola nel peggiore dei modi. Davanti a Sheila con Hayes in braccio, Steffy ha perso le staffe, cacciando Finn di casa.

A quel punto, l'affascinante medico non ha potuto fare altro che invitare la madre a non presentarsi più a casa sua. Carter si è sentita male, rendendo necessario un ricovero urgente in ospedale. Nella sua stanza, non ha perso tempo per minacciare la giovane Forrester, promettendole di distruggerla per raggiungere il suo obiettivo.

Sheila diventa l'incubo di Steffy

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Beautiful raccontano che Sheila verrà dimessa. Finn ne sarà contento, sottovalutando la sua pericolosità. Steffy non sa ancora di cosa è capace la perfida Carter ma cercherà comunque di non dare peso alle sue minacce conducendo la vita di sempre. Sheila, approfittando di un momento in cui Finn sarà fuori casa, si intrufolerà nella villa sulla spiaggia, dove sa benissimo di trovare Steffy da sola.

Che cosa ha intenzione di fare? La verità si saprà solamente la prossima settimana, quando negli Usa andranno in onda le puntate inedite.

Nel frattempo, un'altra storyline sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso.

Eric ha mentito? Katie potrebbe essere la sua nuova fiamma, spoiler Beautiful

Forrester senior, dopo aver scoperto di essere impotente, ha dato il benestare a Quinn di fare l'amore con Carter.

I due non hanno perso tempo, facendo infuriare Ridge. Anche Eric è rimasto spiazzato, ma a dargli conforto ci ha pensato la dolce Katie, che in passato si era innamorata di lui.

La loro vicinanza si farà sempre più stretta, tanto che diversi siti di gossip americani hanno ipotizzato che Eric e Katie potrebbero diventare una coppia. Non è detto che Forrester abbia messo in piedi un piano per testare la fedeltà di Quinn fingendo di essere impotente e che, davanti alla sua reazione, non scelga di vivere la sua vita con Katie.