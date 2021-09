Sta per arrivare Don Matteo 13, l'iconica Serie TV con Terence Hill nei panni del sacerdote in bicicletta. Non sarà più lo stesso senza il sacerdote detective dal cuore d'oro. Ormai l'addio è stato dato e celebrato con tanto di festa sul set qualche giorno fa. Al suo posto arriva Raoul Bova, il misterioso Don Massimo che prenderà le redini della canonica. Interessanti e inedite anticipazioni sono trapelate sul web, ma anche un'indiscrezione sulla motivazione della scomparsa di Don Matteo. Pare - secondo queste voci - che il religioso venga rapito in Piazza Duomo e che sulle sue tracce si metta il suo sostituto.

Anticipazioni Don Matteo 13, Terence Hill passa il testimone a Raoul Bova

Dopo anni di onorato servizio, Terence Hill smette i panni del prete in bicicletta tanto amato dal pubblico. La causa della sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero, ma non così tanto come poteva sembrare all'inizio. Emergono infatti nuovi dettagli su come e quando il religioso lascerà il suo amato paesino per sempre. Un'uscita di scena tranquilla? Assolutamente no. Pare infatti che Don Matteo venga rapito in Piazza Duomo e che Don Massimo, il suo successore, si metta sulle sue tracce a cavallo della sua moto.

Raoul Bova, in una recentissima intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, ha svelato che il personaggio che andrà a interpretare sarà decisamente diverso da Don Matteo: più 'moderno', anticonvenzionale e non privo di lati inesplorati del suo passato.

Non è stato facile girare le scene e non sarà nemmeno facile riuscire a colmare il vuoto che lascerà Terence Hill, ma Don Massimo saprà catalizzare l'attenzione dei telespettatori. In primis, si verrà a sapere che ha rischiato la vita e che ha deciso di diventare prete molto tardi. Il nuovo prete girerà in moto e avrà un look dark ma dall'animo gentile.

Don Matteo rapito? Cecchini indaga

Nelle nuove puntate di Don Matteo, che dovrebbero andare in onda su Rai 1 nei primi mesi del 2022, ci saranno diverse new entry. Tra queste Federico, un ragazzo alla ricerca del fratellino di cui ha perso le tracce e che sembra sia ricoverato in ospedale. Anna aspetterà Sergio dopo aver chiarito la situazione con Marco, mentre Anceschi farà ritorno al paese ma senza la moglie, che si scoprirà essere morta.

L'addio di Terence Hill ci sarà nella quarta puntata. Dopo la scomparsa del prete, Cecchini inizierà a sospettare di Don Massimo, al quale farà delle domande precise per accertarsi che non sia coinvolto nella sparizione dell'amato Don Matteo. Quello che inizierà come un rapporto difficile e ostico, si trasformerà poi in un'amicizia forte e consolidata. Non sarà facile abituarsi all'assenza di Terence ma, dalle premesse, sembra proprio che le nuove puntate della serie Tv non deluderanno le aspettative dei telespettatori.