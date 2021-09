Cambia la programmazione di Canale 5 e, a partire da lunedì 13 settembre, non ci sarà più spazio in daytime per la soap Brave and Beautiful. Le anticipazioni ufficiali sui nuovi palinsesti della rete ammiraglia Mediaset rivelano che, con il ritorno di Uomini e donne nel primo pomeriggio, cambierà l'assetto della fascia pomeridiana e, tra le soap turche che sono state lanciate questa estate, l'unica che proseguirà la sua messa in onda anche in autunno è Love is in the air.

La soap opera Brave and Beautiful chiude i battenti su Canale 5

Nel dettaglio, i cambiamenti alla programmazione Mediaset cominceranno il prossimo lunedì 13 settembre, quando alle 14:45 tornerà l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, di cui sono già iniziate le registrazioni da un po' di settimane.

Il programma, di conseguenza, toglierà spazio alla soap Brave and Beautiful: le avventure della coppia composta da Cesur e Suhan saranno sospese dal palinsesto quotidiano di Canale 5.

La soap, quindi, chiude i battenti, nonostante manchino ancora un bel po' di episodi prima di arrivare al gran finale di sempre della soap.

Torna Uomini e donne, prosegue Love is in the air nel palinsesto Mediaset

Che fine farà a questo punto Brave and Beautiful? Al momento Mediaset non ha ancora dato comunicazioni ufficiali su quello che sarà il futuro della soap opera. Non si esclude, però, che possa ritornare in onda direttamente la prossima estate 2022, sempre nel pomeriggio di Canale 5.

Situazione diversa, invece, per Love is in the air: la soap con Eda e Serkan, dopo gli ottimi ascolti di questa estate, con una media di oltre 1,6 milioni di spettatori al giorno e uno share superiore al 18%, è stata confermata anche nel palinsesto autunnale Mediaset.

La soap a partire dal 13 settembre proseguirà regolarmente la sua messa in onda in daytime andando in onda alle 16:25 circa, subito dopo gli appuntamenti con Uomini e donne e la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6.

Una Vita e Beautiful, confermata la programmazione autunnale

Intanto, proprio in questi giorni, in Turchia è andata in onda l'ultima puntata della seconda stagione di Love is in the air.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La soap, in patria, ha chiuso i battenti dopo due edizioni di successo, che saranno trasmesse per intero anche in Italia, con la programmazione di un episodio giornaliero.

Sempre per quanto riguarda gli appuntamenti con le soap Mediaset, per tutta la stagione autunnale 2021 è confermata la messa in onda delle soap Beautiful e Una Vita.

La soap americana e quella spagnola, ormai dei colossi della programmazione di Canale 5, andranno in onda come sempre dalle 13:40 alle 14:45 e per Beautiful l'appuntamento è confermato anche il sabato e la domenica.