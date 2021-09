Cambia la programmazione della soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni ufficiali rivelano che dal prossimo 13 settembre non ci sarà più spazio per la messa in onda dei nuovi episodi su Canale 5.

Nonostante i buoni ascolti registrati nel corso di quest'estate, con una media che ha toccato anche la soglia del 19% di share, la soap con Cesur e Suhan non è stata riconfermata nel palinsesto autunnale, lasciando il posto al ritorno di trasmissioni storiche del pomeriggio Mediaset come Uomini e donne e Amici 21.

Cambia la programmazione Mediaset

La programmazione Mediaset subirà delle modifiche a partire dal 13 settembre, con il ritorno di Uomini e donne nella fascia delle 14:45 circa al posto della doppia puntata di Brave and Beautiful.

Cesur e Suhan, quindi, non faranno più parte del palinsesto feriale di Canale 5, anche se in un primo momento si era pensato ad un possibile sbarco nella domenica pomeriggio di Mediaset.

Da questo settembre, infatti, il daytime domenicale di Canale 5 sarà diverso rispetto al passato: dopo l'esclusione di Barbara d'Urso, ci sarà spazio per un blocco soap e successivamente per il debutto di Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio, e poi sarà la volta di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

La nuova domenica pomeriggio di Canale 5 per l'autunno 2021

Lo spazio dedicato alle soap della domenica pomeriggio autunnale di Mediaset non comprende Brave and Beautiful. La programmazione di Canale 5 a partire dal 19 settembre sarà caratterizzata dalla messa in onda di Beautiful e Una Vita a partire dalle 14.

Alle 15:30, invece, ci sarà spazio per il debutto di Scene da un matrimonio, il programma dedicato al giorno più bello di giovani coppie italiane, che sarà riportato in auge da Anna Tatangelo.

Sarà la cantante di Sora, dunque, a prendere in mano le redini della fascia domenicale di Canale 5 e ad avere il compito di sfidare la nuova edizione di Domenica In, confermata su Rai 1 con Mara Venier.

Il ritorno di Brave & Beautiful previsto per il 2022

Alle 17 la linea passerà a Verissimo per la puntata domenicale del talk-show che, nel corso dei primi due appuntamenti, ospiterà in studio Ilary Blasi e Belen Rodriguez.

Di conseguenza, per Brave and Beautiful non ci sarà più spazio nel daytime feriale di Canale 5 ma neppure in quello domenicale.

La soap con Cesur e Suhan risulta così sospesa dalla programmazione Mediaset, e con grande probabilità tornerà in onda direttamente nel corso della prossima estate 2022, sempre nella fascia del primo pomeriggio feriale.