Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 settembre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Aydan e Ayfer saranno affascinate dallo chef Alexander sia per la sua bellezza che per il suo modo di cucinare. L'uomo si accorgerà dell'interesse da parte delle due donne e così inviterà entrambe a cena. Le due però non saranno a conoscenza di essere state invitate tutte e due dal cuoco. Intanto, Serkan verrà a conoscenza che suo padre è stato arrestato con l'accusa di detenzione di denaro falso: Bolat però non crederà a questa versione e deciderà di fare delle ricerche da solo per scoprire la verità.

Eda cercherà di stare lontana da Serkan

Nelle puntate in onda la settimana prossima, ci saranno i festeggiamenti per l'ultimo giorno dell'anno. In questa occasione Aydan e Ayfer saranno molto affascinate dallo chef Alexander.

Infatti, quest'ultimo preparerà un fantastico piatto per l'ultimo dell'anno e lascerà tutti senza parole, ma l'uomo stupirà oltre che la sua bravura dietro ai fornelli, anche e soprattutto per il suo fascino.

Intanto, il segreto della giovane Yildiz la tormenterà e non la farà stare bene. Infatti, i sogni notturni della ragazza saranno molto tormentati e anche di giorno non riuscirà a stare serena. Eda a ogni modo farà di tutti pur di stare lontana da Serkan.

Nel frattempo, Balca metterà in atto un piano per riuscire a conquistare il suo datore di lavoro.

Il padre di Bolat verrà arrestato

Poco dopo, lo chef Alexander sarà convinto di aver fatto colpo sia su Aydan che su Ayfer e così deciderà di invitarle a cena. Le due donne però non saranno a conoscenza l'una dell'invito dell'altra. Intanto, il cuoco preparerà per entrambe una sorpresa.

Nel frattempo Bolat si ritroverà a dover affrontare nuovi problemi.

In particolare, il padre verrà stato arrestato alle Bahamas, con l'accusa di detenzione di denaro falso. Almeno questa sarà la versione che verrà raccontata all'uomo e a sua madre Aydan.

Serkan vorrà far luce sulla vicenda che riguarda suo padre

Serkan però non vorrà credere alla versione che gli verrà raccontata, in quanto non ci sarebbe nessun motivo valido che avrebbe potuto spingere il padre a fare un'azione del genere.

Proprio per questo motivo, Bolat deciderà di iniziare a fare delle proprie ricerche da solo, per far luce sulla questione.

Intanto, Semiha costringerà la giovane Yildiz a lasciare Serkan sotto ricatto. La ragazza però non pare volersi arrendersi a questo destino