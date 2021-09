Tante novità saranno al centro della nuova puntata di Brave & Beautiful in programma l'8 settembre sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato campione di ascolti in Italia raccontano che Tahsin Korludag si troverà in carcere per la morte di Fugen. Una situazione che provocherà nuove tensioni tra Suhan e suo marito Cesur Alemdaroglu.

Anticipazioni Brave & Beautiful 8 settembre: Tahsin messo in guardia dal compagno di cella

Le anticipazioni di Brave & Beautiful riguardanti la nuova puntata che i seguaci avranno modo di seguire mercoledì 8 settembre in televisione annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, a casa Korludag si respirerà aria più leggera dopo l'arresto di Tahsin per la morte di Fugen, deceduta in seguito alla caduta dalla gabbia appesa nel vuoto. Per questo motivo, tutti agli abitanti si sentiranno più sollevati e rilassati.

In prigione, invece, il signor Korludag dovrà fare i conti con il suo compagno di cella, il quale lo informerà che i suoi atteggiamenti da padre padrone non sono ben accetti come nella sua tenuta.

Nel frattempo, Cesur e Banu si recheranno in carcere. Qui, i due uomini decideranno di sottoporre Riza ad un lungo e duro interrogatorio per carpire qualcosa di più sulla morte di Alemdaroglu senior.

Nuovi attriti tra Cesur e Suhan dopo la morte di Fugen

Nella puntata dell'8 settembre di Brave & Beautiful (Cesur ve Güzel), Suhan vedrà Cesur allontanarsi da solo in occasione della fiera di primavera. La Korludag, a questo punto, deciderà di pedinare il marito, scoprendo che si sta recando sul luogo dove sua madre ha trovato la morte.

Kemal (Fırat Altunmeşe), intanto, giungerà a cavallo di Carezza come Cesur che deciderà di fare una galoppata sul suo destriero per schiarirsi le idee. Ed ecco che Suhan (Tuba Büyüküstün) incrocerà Alemdaroglu, tanto da rischiare di finire fuori strada per la sorpresa.

Nel frattempo, la morte di Fugen creerà nuovi attriti tra Cesur e sua moglie. Se l'uomo continuerà a dare la colpa a Tahsin per le tragedie accadute nella sua famiglia, la Korludag crederà nella estraneità del padre.

Serhat si reca alla tenuta Korludag con una scoperta importante

Allo stesso tempo, il procuratore Serhat si recherà alla tenuta Korludag, visto che ha fatto una scoperta fondamentale per la risoluzione del caso. La perquisizione, fatta dopo l'arresto di Tahsin, porterà alla luce fogli di carta bianchi, uguali a quelli adoperati da Riza per mandare le lettere minatorie. Inoltre, l'uomo di legge rivelerà che la penna con cui le missive erano state scritte era identica a quella di Korludag senior. Un oggetto creato appositamente da Suhan per il padre.