Innumerevoli novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Brave & Beautiful che i telespettatori avranno modo di seguire a breve su Canale 5. Le anticipazioni turche della serie tv raccontano che Suhan Korludag prenderà un'importante decisione sul proprio matrimonio. La ragazza, infatti, deciderà di divorziare da suo marito Cesur Alemdaroglu in quanto convinta dell'innocenza di Tahsin relativamente alla morte di Fugen.

Trame Brave & Beautiful: Suhan e suo marito in crisi dopo la morte di Fugen

Le trame di Brave & Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda in prima visione su Canale 5 annunciano una svolta nel matrimonio di Suhan.

La coppia entrerà in crisi in seguito alla morte di Fugen, caduta vittima di una trappola mortale da parte di Riza per far incolpare Tahsin. Cesur, infatti, crederà che sia stato il suocero a eliminare sua madre, mentre Suhan prenderà le difese del padre. Per questo motivo, la giovane Korludag tornerà a vivere nella villa di Tahsin, poi scoprirà che suo marito non ha nessuna intenzione di stare con lei, visto che gli ricorda l'uomo che ha distrutto la sua famiglia.

Però la coppia non riuscirà a stare per tanto tempo divisa. Cesur e Suhan, infatti, cederanno alla passione appena il primo tornerà nella cittadina. Una situazione che avrà vita breve dopo che il giudice rimetterà Tahsin in libertà.

Infatti Alemdaroglu non riuscirà a testimoniare il falso e non potrà dire di aver visto suo suocero aprire la gabbia e provocare la caduta mortale di Fugen.

Riza trova ospitalità a casa di Cesur

Nel corso delle prossime puntate di Cesur ve Guzel, i problemi tra Suhan e suo marito precipiteranno ancora di più quando Adalet deciderà di costituirsi per la morte di Hasan e il direttore dell'orfanotrofio.

Per questo motivo, Riza sarà ospitato a casa di Cesur dopo essere rimesso in libertà dalle autorità competenti.

Il malvivente metterà in atto un piano per riaccendere l'attenzione sulla morte di Fugen. In particolare, un mendicante comunicherà alla giovane Korludag e ad Alemdaroglu che l'assassinio di Fugen era stato organizzato dallo stesso Riza, il quale aveva accusato Tahsin davanti al procuratore Serat dopo aver testimoniato il falso.

Korludag e Alemdaroglu divorziano

Appresa la verità, Suhan si convincerà dell'innocenza del padre, tanto da voler mettere fine al matrimonio con Cesur. Tuttavia, quest'ultimo non si presenterà in svariate occasioni in aula per la sentenza di divorzio, suscitando la rabbia dell'avvocato. Anche se poi alla fine, Alemdaroglu acconsentirà a dividere per sempre le strade dalla moglie, dando il proprio consenso.