Prosegue il fortunato appuntamento su Canale 5 con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle trame turche riguardanti le prossime puntate rivelano che per Cesur arriverà il momento della resa dei conti finale, in merito alla morte di suo padre. L'uomo, infatti, per tutto questo tempo non ha mai smesso di cercare la verità, convinto del fatto che suo papà non si suicidato così come gli volevano far credere. Alla fine Cesur riuscirà a scoprire la verità e scaglierà la sua rabbia nei confronti del suocero, Tahsin.

Cesur fa riesumare il corpo del padre: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le trame turche della soap opera Brave and Beautiful rivelano che Cesur deciderà di far riesumare il corpo di suo padre, così da poter fare degli accertamenti e scoprire quale sia la vera causa della sua morte.

Immediata la reazione di Tahsin che, nel momento in cui verrà a scoprire la reale minaccia dell'uomo, subito si metterà all'opera per cercare di ostacolare il suo piano.

Alla fine, però, non riuscirà ad avere la meglio: gli spoiler delle nuove puntate turche della soap opera in onda con successo su Canale 5, raccontano che Cesur riuscirà ad effettuare tutti gli esami e gli accertamenti del caso e non ci sarà nessuna falsificazione.

I risultati degli esami sul cadavere del padre di Cesur parleranno chiaro: l'uomo presenta dei fori che sono compatibili con quelli dello sparo di un'arma da fuoco.

La rabbia di Cesur contro il suocero Tahsin

Da questo momento in poi, non ci saranno più dubbi sul fatto che sia stato ucciso e che non si sia trattato di suicidio, così come ha sempre ribadito e sostenuto a gran voce Tahsin.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Brave and Beautiful, in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che Cesur a questo punto deciderà di prendersi la sua rivincita e per prima cosa si recherà in ufficio da Tahsin.

In preda alla rabbia, l'uomo finirà per perdere le staffe nei confronti del suocero, al punto da "sequestrarlo" all'interno del suo ufficio.

Cesur, infatti, vuole sapere tutta la verità e scoprire la dinamica esatta di come siano andate le cose in merito alla morte di suo papà.

Suhan chiede di mantenere la calma: trame turche Brave and Beautiful

Un duro colpo per il perfido e astuto Tahsin, il quale si renderà conto di essere davvero alle strette. Le trame turche della soap opera rivelano che, a quel punto, il padre di Suhan proverà a far ricadere tutte le colpe sul fuggitivo Riza, fratello della moglie evaso dal carcere.

Il confronto tra i due verrà interrotto dall'arrivo di Suhan: la donna pur di fronte alla verità dei fatti, stenterà a credere che suo padre è quel mostro così come lo hanno descritto. Proprio per questo motivo chiederà a tutti, compreso suo marito Cesur, di tenere la calma.