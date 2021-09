Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 settembre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Cesur riceverà l'esito dell'autopsia sui resti del padre e da ciò risulterà che Hasan non si è suicidato, ma è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Nel mentre, Tahsin uscirà di prigione, ma Cesur sarà sempre più convinto che l'uomo abbia ucciso sua madre e così lo rapirà per fargli dire la verità.

Intanto, Alemdaroğlu vorrà portare via Suhan dalla casa di Nisantasi dopo l'aggressione subita dalla donna.

Quest'ultima, però, rifiuterà in quanto non si fiderà più dell'uomo.

Hasan non si è suicidato ma è stato ucciso

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Cesur riceverà l'esito dell'autopsia sui resti di suo padre. Da questa analisi risulterà che qualcuno ha sparato ad Hasan, quindi cadranno le ipotesi iniziali di suicidio. Nel mentre, Riza si avvicinerà sempre di più ai Korludag e visiterà anche il laboratorio di Suhan. Intanto, quest'ultima non approverà il comportamento di Cesur e tra i due ci saranno nuove incomprensioni.

Poco dopo, Serhat capirà che il computer è stato hackerato, mentre Suhan riceverà un'altra lettera di Riza, ma nonostante ciò deciderà comunque di restare ad Istanbul.

Nel frattempo, Cesur e il procuratore tenderanno una trappola a Tahsin, Mehmet e Tayfun.

Tahsin uscirà di prigione, ma Cesur sarà convinto che lui sia colpevole

Successivamente, durante la fiera di primavera di Korludag, Suhan vedrà Cesur che andrà via a bordo di un auto e per questo motivo deciderà di seguirlo. In particolare, il giovane andrà nel luogo in cui è morta sua madre.

Infatti, dopo la morte di quest'ultima aumenteranno le incomprensioni tra Cesur e Suhan.

Intanto, continuerà la fiera più importante del paese e proprio in questa circostanza Adalet chiederà a Mihriban di mettere da parte il suo rancore. Nel frattempo, Tahsin verrà rilasciato, ma Cesur non si darà pace in quanto sarà sempre più convinto che sia stato proprio lui ad uccidere sua madre.

Infatti, il giovane deciderà di sequestrare il Korludağ per costringerlo a parlare e dire tutta la verità.

Suhan non riuscirà più a fidarsi di Cesur

Poco dopo, Suhan andrà all'officina di Rifar, però Cesur la vedrà dalle telecamere di sorveglianza. Il giovane, quindi, deciderà di chiamare subito il proprietario dell'officina per sapere il motivo della visita della Korludag.

Intanto, Cesur vorrà portare via Suhan dalla casa di Nisantasi dopo l'aggressione che la ragazza ha subito, ma lei rifiuterà, in quanto non riuscirà più a fidarsi dell'uomo.

Non ci resta che attendere le nuove puntate per scoprire ulteriori novità sulle vicende legate a Cesur e Suhan.