Cambio programmazione per la soap opera Un posto al sole, in onda tutte le sere con successo su Rai 1. Gli spettatori e fan, che questa sera venerdì 3 settembre si collegheranno alle 20:45 per seguire il nuovo appuntamento con la serie realizzata a Napoli, resteranno profondamente delusi quando scopriranno che non ci sarà un nuovo episodio in prima visione assoluta, dato che la soap è stata cancellata dal palinsesto della giornata di oggi.

Cambia la programmazione di Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione di Un posto al sole, prevedono che questa sera 3 settembre, non ci sarà spazio per una nuova puntata della soap in prima visione assoluta su Rai 3.

Il palinsesto della rete diretta da Franco Di Mare subirà delle sostanziali modifiche, dato che subito dopo l'appuntamento con i Tg Regionali, ci sarà spazio per la messa in onda della partita di pallavolo femminile, in programma dalle 19:55 alle 21:45 circa.

Trattasi della semifinale tra Italia e Olanda, valida per gli Europei di pallavolo femminile che occuperà lo slot del preserale di Rai 3 di conseguenza porterà alla cancellazione della puntata prevista di Un posto al sole.

La soap cancellata dal palinsesto del 3 settembre 2021

Al termine della partita, infatti, ci sarà subito spazio per una nuova puntata del programma La Grande Storia che occuperà la fascia di prima serata.

E così, i fan delle avventure dei vari protagonisti di Palazzo Palladini, dovranno osservare questo turno di stop complice il cambio programmazione di Rai 3.

Cosa ne sarà dell'episodio che non sarà in onda questo venerdì sera in tv?

Al momento non si hanno ancora notizie su come la rete recupererà l'appuntamento: c'è da scommettere che, come è già successo in passato, ci sarà un giorno in cui sarà trasmesso un doppio episodio della soap opera, ma al momento non si conosce ancora la programmazione ufficiale.

Anticipazioni Un posto al sole: Susanna in pericolo di vita

Intanto, le anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che l'attenzione sarà incentrata sulle condizioni di salute della giovane Susanna.

L'ex fidanzata di Niko dovrà fare i conti con una brutale aggressione che la metterà in serio pericolo di vita.

Susanna, infatti, verrà ritrovata in una pozza di sangue e le sue condizioni di salute appariranno fin dal primo momento molto critiche e preoccupanti.

Le indagini che verranno portate avanti per cercare di arrivare alla risoluzione di questo giallo, porteranno a dei risultati a dir poco inaspettati. Il responsabile di questa terribile aggressione contro Susanna potrebbe essere una persona che vive all'interno di Palazzo Palladini.