Cambia la programmazione Mediaset per la stagione autunnale 2021. Le anticipazioni sui palinsesti delle prossime settimane rivelano che ci saranno delle sostanziali modifiche e alcuni appuntamenti che hanno tenuto banco durante la stagione estiva, sono destinati a sparire dalla fascia del daytime come nel caso di Brave and Beautiful. Occhi puntati poi sul ritorno di Maria De Filippi, che anche quest'anno tornerà con successo tra daytime e prima serata della rete ammiraglia.

Mediaset autunno 2021, cambia la programmazione quotidiana

Nel dettaglio, i primi cambi significativi di programmazione arriveranno a partire da lunedì 13 settembre, quando la fascia del primo pomeriggio dovrà fare a meno della soap Brave and Beautiful.

La serie turca, con protagonista Suhan e Cesur, non proseguirà la sua messa in onda nel palinsesto quotidiano di Canale 5, complice il ritorno di Uomini e donne.

Anche quest'anno, infatti, Maria De Filippi tornerà a presidiare la fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia, in onda come sempre alle 14:45 con la nuova edizione del suo seguitissimo dating show sentimentale.

Brave and Beautiful lascia spazio a Uomini e donne e Amici 21

La programmazione Mediaset, poi, nel primo pomeriggio accoglierà anche le strisce delle nuove edizioni di Amidi 21 e del Grande Fratello Vip 6.

Di conseguenza, per la soap turca con protagonista Cesur non ci sarà spazio nel palinsesto Mediaset, mentre per Love is in the air, proseguirà la regolare messa in onda in daytime.

L'atra soap turca lanciata questa estate su Canale 5, andrà avanti per tutta la stagione autunnale, nella fascia oraria che va dalle 16:30 alle 17:35 circa.

In attesa di scoprire quale sarà la nuova collocazione della soap nel palinsesto Mediaset, occhi ben puntati anche sul ritorno di Maria De Filippi.

La nuova domenica pomeriggio di Canale 5: fuori d'Urso arriva Silvia Toffanin

Quest'anno, con il suo Amici anticiperà già a settembre la data d'inizio e poi tornerà anche in prime time con Tu si que vales, di cui in queste settimane si stanno ultimando le registrazioni dello show. La messa in onda di entrambi i due programmi, è confermata a partire da sabato 18 settembre.

E poi ancora cambierà anche la programmazione della domenica pomeriggio Mediaset, dato che quest'anno non ci sarà più spazio per Domenica Live.

Il talk show condotto da Barbara d'Urso sarà definitivamente cancellato dal palinsesto di Canale 5: al suo posto si punterà su Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno raddoppierà la messa in onda. Non solo di sabato pomeriggio ma anche la domenica, intorno alle 17:00.