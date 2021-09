Barbara D'Urso si prepara a tornare in onda su Canale 5 con le sue trasmissioni. Da lunedì 6 settembre riparte l'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show feriale giunto alla sua quattordicesima edizione di messa in onda, che quest'anno rappresenterà il solo impegno per la conduttrice nel palinsesto autunnale. In casa Mediaset, infatti, si è scelto di chiudere ben due trasmissioni condotte da Barbara d'Urso, le quali non troveranno più spazio nella programmazione dei prossimi mesi.

Il ritorno di Barbara d'Urso su Canale 5 in versione ridotta

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2021 prevedono che la conduttrice partenopea ritorni in video con Pomeriggio 5.

La prima puntata della nuova stagione è in programma lunedì 6 settembre alle ore 17:35 circa, subito dopo l'episodio della serie turca Love is in the air.

Rispetto agli anni precedenti la puntata di Pomeriggio 5 sarà drasticamente ridotta: il talk show, infatti, non comincerà più alle 17:15 circa, perdendo ben venti minuti di diretta quotidiana.

Pomeriggio 5 cambia argomenti e durata

Un'altra importante novità riguarderà anche gli argomenti di cui si occuperà il programma di Barbara d'Urso: per quest'anno, infatti, si è scelto di non puntare sulla cronaca rosa e sul gossip, per dare maggiore spazio all'attualità, alla cronaca nera e all'informazione politica.

Insomma, una veste completamente diversa per Pomeriggio 5, che quest'anno rinuncerà anche al consueto parterre di opinionisti presenti in studio, proprio come ha svelato la conduttrice in una recente intervista.

Tuttavia, per questa nuova stagione televisiva 2021/2022, Barbara d'Urso dovrà fare i conti anche con la chiusura di ben due trasmissioni che sono state sospese dai vertici Mediaset.

Chiudono Live - Non è la d'Urso e Domenica Live: la scelta Mediaset

Domenica Live, lo storico talk show del dì di festa di Canale 5, non tornerà in onda questo settembre: al suo posto, infatti, ci sarà spazio per l'arrivo di Verissimo.

Il talk condotto da Silvia Toffanin, da anni leader degli ascolti del sabato pomeriggio, quest'anno approderà anche la domenica e sarà anticipato dal programma Scene da un matrimonio, condotto dalla new entry Anna Tatangelo.

Un altro programma che "finirà in soffitta" è Live - Non è la d'Urso. Il talk show serale, infatti, non è stato riconfermato nella stagione tv 2021/2022.

Da settembre la fascia della domenica sera sarà nelle mani di Enrico Papi, con una nuova edizione di Scherzi a parte, poi a seguire ci sarà spazio per il ritorno di Michelle Hunziker con All Together Now.