Cambia la programmazione di Canale 5 della domenica sera e, a farne le spese, è la fiction spagnola Grand Hotel che in queste settimane ha tenuto compagnia al pubblico estivo. L'ultima puntata era prevista per domenica 12 settembre ma così non sarà. All'ultimo momento, infatti, Mediaset ha scelto di anticipare il debutto del varietà Scherzi a parte, inizialmente previsto per il 19 settembre. Cosa ne sarà a questo punto dei restanti episodi della fiction spagnola?

Mediaset cambia la programmazione domenicale: stop Grand Hotel

Sono tantissimi i fan e spettatori che hanno avuto modo di seguire le puntate trasmesse di Grand Hotel su Canale 5 che, in queste settimane, si chiedono quale sarà il futuro della fiction nel palinsesto della rete ammiraglia.

Dal 12 settembre, la serie spagnola non compare più in palinsesto, "sfrattata" dal ritorno di Scherzi a parte, il varietà che torna in onda sulla rete ammiraglia del Biscione con la conduzione di Enrico Papi.

La nuova domenica autunnale di Canale 5, dopo la chiusura di Live - Non è la d'Urso, sarà incentrata sull'intrattenimento e sui varietà che terranno compagnia al pubblico in prime time.

Stop alla messa in onda di Grand Hotel: debutta Scherzi a parte

Di conseguenza, non ci sarà più spazio neppure per la messa in onda del restanti episodi di Grand Hotel - Intrighi e passioni, nonostante manchino ancora un bel po' di puntate prima di giungere al gran finale di sempre della fiction.

Cosa ne sarà allora degli episodi inediti che mancano all'appello?

Al momento, non si esclude che la fiction spagnola possa tornare direttamente nel corso della prossima stagione estiva.

L'ipotesi è che Mediaset possa decidere di trasmettere le ultime puntate di Grand Hotel nel corso della prossima stagione estiva, così come dovrebbe accadere con Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful e Grand Hotel: potrebbero slittare alla prossima estate 2022

Anche la soap turca con protagonisti Cesur e Suhan è stata sospesa a ridosso dell'inizio della nuova stagione televisiva autunnale, per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne su Canale 5.

I restanti episodi di Brave and Beautiful dovrebbero tornare in onda la prossima estate e la stessa sorte dovrebbe toccare anche alla fiction spagnola Grand Hotel.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in casa Mediaset e quale sarà la decisione finale che verrà presa dai vertici della tv commerciale, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate della fiction spagnola rivelano che ci sarà anche l'ingresso in scena di Megan Montaner.

L'amatissima attrice spagnola, che ha raggiunto l'apice del successo in Italia grazie alla soap Il Segreto (dove vestiva i panni della levatrice Pepa) in questa nuova serie interpreterà l'avvocatessa Maite.