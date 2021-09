La nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 è ormai iniziata da 10 giorni. Manca poco alla prossima puntata, che andrà in onda venerdì su Canale 5. Intanto, quotidianamente, sulla pagina social ufficiale del reality show, condotto da Alfonso Signorini, vengono pubblicati moltissimi post che riguardano tutto ciò che accade all'interno del loft di Cinecittà. Purtroppo uno degli ultimi post pubblicati in queste ultime ore, annuncia una drammatica notizia: cos'è successo?

GF Vip in lutto per la morte di un collaboratore, Luca

È venuto a mancare un grande collaboratore del Grande Fratello Vip al quale la produzione del reality show era chiaramente molto legata.

La tragica notizia è stata rivelata tramite un post della pagina Facebook ufficiale, dove lo staff del Gf Vip ha scritto testuali parole: “Oggi la famiglia la famiglia del Gf ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale". Infine il post viene concluso con: “Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori”. Sotto il messaggio , una foto del collaboratore con su scritto 'Ciao Luca'.

Sicuramente un doloroso lutto per l'intera produzione del Grande Fratello Vip, che lo ha definito come 'un amico' e 'un 'grande lavoratore', inoltre lo staff ha dimostrato anche molta vicinanza alla famiglia del collaboratore scomparso.

Un doloroso annuncio al Grande Fratello Vip: chi è venuto a mancare?

È evidente l'importanza di questo collaboratore deceduto che faceva parte del gruppo di lavoro del Gf Vip, tuttavia non ci sono ulteriori informazioni a suo riguardo: eccetto il nome, non sono chiari altri dettagli come l'età e il motivo del decesso. Infatti, sotto il post, sono numerosi i commenti e i messaggi da parte degli utenti appassionati del reality di Canale 5.

Molti si sono chiesti quale fosse la sua identità e quale fosse il suo ruolo effettivo all'interno della troupe della casa di Cinecittà. L'unica cosa che sappiamo è che il Gf Vip, in queste ultime ore, è in lutto per la perdita di un importante 'amico' e una 'persona speciale' così come è stato definito.

È possibile che, nella prossima puntata che andrà in onda venerdì, Alfonso Signorini possa fare una dedica in memoria del collaboratore defunto.

Intanto nella casa più spiata d'Italia, i concorrenti hanno già iniziato ad instaurare i primi rapporti di affinità. I partecipanti si sono anche lasciati andare alle prime confessioni come quella di Manuel Bortuzzo che ha rivelato alcuni particolari in merito alla sua disabilità. Cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6? Il prossimo appuntamento è atteso per venerdì sera su Canale 5.