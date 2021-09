La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco anche adesso che la conduttrice ha confermato il loro addio. Intervistata a Verissimo, Diletta ha confermato che la sua love story con l'attore turco sarebbe giunta definitivamente al capolinea a distanza di pochi mesi dall'inizio di questa "favola" d'amore che stava facendo sognare i numerosi fan della coppia. I due hanno intrapreso così due strade differenti ma, ad oggi, c'è chi sospetta che il loro amore non sarebbe mai stato veritiero, come nel caso di Enrico Lucherini.

È finita la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta: lei rompe il silenzio a Verissimo

Nel dettaglio Diletta Leotta dopo mesi di indiscrezioni e di silenzio legati alla sua relazione con l'attore turco del momento, ha scelto di replicare e di dire la sua.

La conduttrice ha partecipato al talk show Verissimo, dove si è raccontata a cuore aperto ai microfoni della conduttrice Silvia Toffanin, smentendo tutte le voci e i sospetti legati al fatto che la sua relazione con Yaman fosse stata costruita a tavolino.

Diletta ha ammesso che lei e Can hanno vissuto tutto in maniera molto profonda e al tempo stesso passionale, confermando anche che l'attore le chiese di sposarlo dopo appena un mese dall'inizio della loro frequentazione.

Dubbi e sospetti sulla relazione tra Can e Diletta

E, forse, sono stati proprio questi passi così affrettati a far vacillare la stabilità del loro sentimento. Ad oggi, infatti, i due non stanno più insieme anche se Diletta non ha nascosto la sua amarezza e il dispiacere, al punto da non trattenere le lacrime nel corso dell'intervista a Verissimo.

Intanto, però, i dubbi su questo amore non mancano e continuano ad essere alimentati anche ora che la love story tra Can e Diletta è giunta definitivamente al capolinea.

Il sospetto, infatti, è quello che i due possano essersi messi d'accordo e che avrebbero addirittura studiato tutto a tavolino per accrescere ancora di più la loro popolarità e finire così sulle pagine delle riviste di Gossip per tutta la stagione estiva.

La stoccata di Lucherini dopo l'addio tra Can Yaman e Leotta

A lanciare una stoccata nei confronti della coppia Can-Diletta ci ha pensato anche il celebre addetto stampa, Enrico Lucherini, che in passato si è occupato di numerosi "finti amori" come quelli riguardati Gabriel Garko (che lo scorso anno, al GF Vip, ha scelto di fare coming out dichiarando la sua omosessualità).

Secondo Lucherini, questo amore tra Can e Diletta avrebbe fatto sempre "acqua da tutte le parti" e non sarebbe stato veritiero.

"A me sembrava finzione", ha ammesso Lucherini nel corso della sua ultima intervista al settimanale "Mio", confermando così di non aver creduto in questa relazione.