Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno dei cambi di rotta in uno dei protagonisti della soap partenopea. Infatti, Giancarlo, che da alcune settimane è diventato l'amante di Silvia, cambierà atteggiamento nei suoi confronti. Se all'inizio della relazione con la moglie di Michele è sembrato essere disponibile e premuroso, nelle prossime puntate manifesterà un nuovo volto. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre ci informano che la nuova fiamma di Graziani si presenterà nel ristorante in cui Silvia sta cenando in compagnia di suo marito e di Guido e Mariella.

A causa della presenza del suo amante, Silvia andrà fuori di sè ed inizierà a preoccuparsi perchè non aveva rivelato all'uomo dove si sarebbe recata.

Un posto al sole: Silvia disdice un appuntamento con Giancarlo

Guido e Mariella, conoscendo i problemi di coppia che stanno vivendo Silvia e Michele, decideranno di aiutarli. Infatti, il vigile e sua moglie inviteranno l'imprenditrice e il giornalista in un romantico ristorante vicino al mare. La reazione dei genitori di Rossella, di fronte alla proposta dei loro amici, sarà diversa. Da un lato Michele sarà entusiasta per l'iniziativa degli amici, mentre la proprietaria di Caffè Vulcano, non sarà contenta di passare una serata in compagnia, perché sarà costretta a disdire un appuntamento preso in precedenza con Giancarlo.

Un posto al sole: Giancarlo si reca al ristorante e spaventa Silvia

Silvia informerà Giancarlo del cambio di programma e l'amante non la prenderà bene e organizzerà uno scherzetto ai danni di Graziani. Infatti, quando i quattro amici saranno nel ristorante in procinto di fare un brindisi per la serata, nella sala spunterà Todisco.

Inizialmente l'amante di Silvia si fingerà sorpreso di incontrare i coniugi Saviani e Del Bue nel locale, mentre Silvia sarà sconvolta per la presenza di Giancarlo, al punto da chiedere aiuto a Mariella, chiedendole di accompagnarla in bagno.

Anticipazioni Un posto al sole: Silvia è fuori di sé per colpa di Giancarlo

A quel punto, Altieri proverà a confortare la sua amica e le suggerirà di rimanere calma, in modo da non fare sospettare nulla a Michele.

Nonostante il supporto di Mariella, Silvia andrà fuori di sè perché sarà sicura di non avere rivelato a Giancarlo, dove sarebbe andata quella sera. Graziani penserà, quindi, di essere stata seguita dal suo amante e la cosa la inquieterà molto. Dopo essersi confidate nel bagno del locale, le due donne torneranno al tavolo dove ci saranno i loro compagni ad aspettarli. In quel momento, Todisco guarderà da lontano Silvia, con un sorriso falsissimo. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire quali saranno le prossime mosse di Giancarlo.