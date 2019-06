Continua lo scontro musicale, ma anche e soprattutto mediatico, iniziato la scorsa estate tra Machine Gun Kelly ed Eminem.

I due si sono già reciprocamente 'dissati', e come spesso accade in ambito hip hop, le idee del pubblico su chi sia il vincitore, negli Stati Uniti d'America come nel resto del mondo, sono a dir poco in contrasto.

Ciò che c'è di certo è che l'ultimo atto di questo scontro, andato in scena a Detroit due giorni fa, ha riportato il beef tra i due artisti americani tra i trend topic mondiali in ambito hip hop.

Pubblicità

Pubblicità

Machine Gun Kelly infiamma il pubblico nella città di Eminem

Due giorni fa Machine Gun Kelly si è infatti esibito a Detroit, città natale di Emine nonché teatro di '8 Mile', lo storico lungometraggio in cui il rapper bianco per eccellenza ha brillantemente recitato il ruolo del protagonista.

Durante il suo show MGK ha eseguito anche 'Rap Devil', la diss track che aveva rivolto ad Eminem verso la fine dell'estate del 2018.

Una mossa apparentemente rischiosa, vista la stima artistica, il rispetto e l'amore che la città di Detroit nutre da sempre nei confronti di Eminem.

Machine Gun Kelly a sinistra, Eminem a destra

Una scelta che però, a conti fatti, si è rivelata sicuramente azzeccata per MGK. Il pubblico infatti, contrariamente a quanto si sarebbero aspettai in molti, ha cantato tutto il pezzo dimostrandosi inoltre molto coinvolto, come testimoniato dal video del concerto che il rapper ha pubblicato sulla sua popolarissima pagina Instagram, che conta oltre quattro milioni e mezzo di supporter sparsi in ogni angolo del mondo, in continua e costante crescita.

Pubblicità

La clip estratta dall'esibizione, o meglio dall'esecuzione di 'Rap Devil', ha già totalizzato oltre 313.000 visualizzazioni in meno di 48 ore, praticamente tutti i più noti portali hip hop internazionali stanno dedicando ampio spazio alla vicenda.

'Ti amo Detroit'

Machine Gun Kelly ha accompagnato il post del video con una didascalia a dir poco eloquente, anch'essa destinata a far discutere, ovvero: "Never forget. I love you Detroit".

Una dichiarazione d'amore alla città natale, nonché simbolo, di Eminem che molti osservatori stanno comprensibilmente interpretando in maniera provocatoria parlando apertamente di presa in giro di Machine Gun Kelly nei confronti dell'iconico collega, ben 18 anni più anziano di lui.

Quello tra Machine Gun Kelly ed Eminem della scorsa estate, seppur estremamente recente, è uno scontro entrato di diritto nella storia del rap internazionale.

Complice sicuramente la fama mondiale di entrambi personaggi in questione – sicuramente a vantaggio del secondo, vera e propria star internazionale ed icona di quello che è ormai il genere musicale più rappresentativo delle nuove generazioni in tutto il mondo – i video delle tracce 'Killshot' e 'Rap Devil' hanno totalizzato complessivamente quasi mezzo miliardo di visualizzazioni in meno di un anno.