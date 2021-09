Il Reality Show brasiliano La Fazenda continua ad essere al centro del clamore mediatico. Per l’atteggiamento di Nego do Borel ai danni di Dayane Mello, il rapper è stato espulso dal gioco. Una volta tornato in possesso del suo account social, l'ex concorrente ha negato di avere molestato la 32enne. Ma non solo, do Borel ha minacciato il suicido poiché non accetta di essere etichettato come un "criminale".

L'episodio incriminato

Per due volte consecutive Nego do Borel avrebbe cercato un approccio fisico con Dayane Mello, nonostante la 32enne fosse ubriaca.

In occasione dell'ultimo episodio, il cantante avrebbe anche chiesto alla produzione del reality show di spengere le telecamere. Tra la cose da segnalare, c'è la denuncia di Dayane: la modella, il giorno dopo la festa effettuata a La Fazenda, ha lamentato di non ricordare nulla. Inoltre, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato ai suoi compagni d'avventura di avere dei lividi su tutto il corpo senza saperne il motivo. In seguito alla mobilitazione da parte di alcuni fan di Mello, la produzione ha deciso di squalificare Nego do Borel.

Lo sfogo del cantante

Dopo l'espulsione da La Fazenda, Nego do Borel è tornato in possesso dei suoi account social. Il diretto interessato ha speso delle parole di stima nei confronti di Mello: "Ho conosciuto Dayane, una persona meravigliosa, gentile e amichevole".

Successivamente, l'ex concorrente non ha nascosto di essere stato attratto dalla modella. Nel prosiego dello sfogo, do Borel si è domandato perché è stato espulso dal reality show: "Perché Dayane ha dormito con me da ubriaca?".

Nego do Borel ha chiesto scusa alla sua mamma, alla nonna e a tutte le donne. Dopo avere ribadito di non essere stato una persona cattiva con Mello, ha negato la violenza: "La polizia ha scoperto che non c'è stata nessuna molestia".

La Fazenda, l'ex concorrente vorrebbe togliersi la vita

Il cantante brasiliano ha precisato di avere solamente dormito con Dayane Mello, dopo che quest'ultima ha rifiutato le sue avances. Nego ha sottolineato di non essersi approfittato della compagna d'avventura, ma di essere vittima di razzismo insieme alla sua famiglia per quanto accaduto a La Fazenda.

A tale proposito l'ex concorrente ha minacciato il suicidio: "Finirò per togliermi la vita, non sto bleffando". Do Borel ha spiegato di non essere un criminale al contrario di tante persone che nella vita di tutti i giorni commettono delle brutte cose.

Infine, il diretto interessato si è domandato che cos'abbia fatto per meritare tutto questo odio da parte delle persone. Prima della puntata di venerdì 24 settembre, Nego do Borel era stato salvato al televoto con il 41% di preferenze.