Nel corso delle prossime settimane in Una vita Genoveva scoprirà grazie a Laura tutti i sotterfugi di Javier Velasco. La dark lady a questo punto, una volta capito che l'avvocato avrà agito alle sue spalle, vorrà sbarazzarsi di lui e pianificherà il suo omicidio.

Genoveva salva la vita a Felipe nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita, la dark lady Genoveva continuerà ad essere protagonista delle trame anche nel corso delle prossime settimane. La dark lady riuscirà a farla franca, almeno per il momento, per l'omicidio di Marcia. Il giudice infatti, la assolverà e lei potrà tornare ad Acacias a testa alta.

Felipe invece sarà distrutto. Velasco intanto, non nasconderà i sentimenti che prova per Genoveva, la quale sembrerà cedere alle sue avance. Tra i due vi saranno dei baci, ma si intuirà ben presto che Genoveva starà sfruttando la sua ascendenza su Velasco per un suo tornaconto personale. Velasco intanto, sarà geloso di Felipe, dopo aver intuito che Salmeron non avrà affatto dimenticato il marito: proprio per questo motivo ordinerà a Laura di ucciderlo. Felipe verrà infatti avvelenato dalla domestica, la quale però, avrà un ripensamento e allerterà i soccorsi, salvandogli così la vita. Dopo essere rimasto in coma per diversi giorni, Felipe si risveglierà ma non avrà ricordi degli ultimi dieci anni di vita.

Non si ricorderà neppure di Genoveva, la quale continuerà a stargli accanto. Velasco sempre più deciso ad eliminare il suo rivale in amore, ordinerà ancora una volta a Laura di portare a termine il lavoro. La domestica cercherà di soffocare Felipe con un cuscino ma verrà fermata dall'arrivo di Genoveva.

Genoveva scopre che Velasco voleva uccidere Felipe

A questo punto la domestica racconterà tutta la verità alla dark lady, la quale scoprirà che Velasco non solo avrà ordinato di uccidere Felipe, ma avrà sempre agito alle sue spalle. Genoveva dunque, non vedrà altra soluzione che vendicarsi di Javier e lo farà stringendo una nuova alleanza con Laura.

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita, Genoveva dirà chiaramente a Laura di voler uccidere Velasco. Inoltre, Salmeron prometterà alla domestica che proteggerà la sorella Lorenza e che non dovrà più temere le ritorsioni dell'avvocato.

Genoveva pianifica l'omicidio di Javier Velasco insieme a Laura

Gli spoiler svelano che Genoveva si ritroverà a pianifiare un nuovo omicidio e tutto avverrà mentre Felipe non sarà ancora riuscito a recuperare la memoria. I vicini di Acacias saranno preoccupati per lo stato di salute di Alvarez Hermoso, soprattutto per la vicinanza di Genoveva. Gli abitanti del quartiere non vedranno di buon occhio il fatto che la dark kady sfrutti l'amnesia di Felipe per riavvicinarsi a lui, ma avranno anche timore di cosa succederà quando Felipe recupererà la memoria.

Intanto Velasco, sarà all'oscuro del fatto che Genoveva abbia scoperto la verità su di lui e sarà ben lontano dal sospettare che la donna stia pensando di ucciderlo. Riuscirà Genoveva a sbarazzarsi di Velasco? Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Una vita.