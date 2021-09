In un'intervista rilasciata al settimanale Eva3000, Rosa Perrotta ha svelato quali sono i suoi progetti futuri. L'ex tronista di Uomini e Donne è in attesa del secondogenito, un altro maschietto dopo Ethan Domenico, il cui nome è stato già scelto: Mario Achille. Lei e Pietro Tartaglione, il suo compagno conosciuto sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, sono al settimo cielo per l'arrivo del bebè. Le attenzioni della coppia sono tutte concentrate sulla gravidanza, dopo il momento difficile affrontato questa estate per via di un malore del primo figlio, tanto che le nozze al momento non rappresentano una priorità.

Il matrimonio può aspettare

Si è raccontata a cuore aperto Rosa Perrotta, che dopo i primi mesi di gravidanza in cui non è stata bene, adesso si ritrova più in forze. Nella sua intervista l'ex tronista ha chiarito che per il momento le nozze con il suo compagno non sono vicine. Hanno iniziato a parlare di matrimonio nel 2019, ma da allora le cose sono molto cambiate. Prima la nascita di Ethan Domenico, poi la pandemia e adesso la seconda gravidanza ha costretto la coppia a rimandare nuovamente i fiori d'arancio: ora le attenzioni sono concentrate sull'arrivo di Mario Achille.

"Pensiamo step per step, programmare non è il nostro forte", ha detto Rosa chiarendo che magari il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per convolare a nozze, anche se al momento una data non c'è.

A proposito del suo rapporto con l'ex corteggiatore UeD, ha ammesso di essere molto gelosa in quanto vuole tutelare "tutto ciò che è mio". Ha anche chiarito che non sopporta coloro i quali si arrogano il dritto d'intromettersi nelle relazioni altrui, dichiarandosi "infastidita dalla presunzione che hanno alcune donne nel pensare di potersi intromettere in una storia d’amore".

I progetti lavorativi di Rosa

L'ex tronista, dopo aver affrontato i temi riguardanti la sua vita privata, ha parlato anche dei progetti lavorativi. È sempre stata affascinata dal mondo della recitazione, tanto che in passato aveva intrapreso questa via, per poi abbandonarla, ma non è escluso che in futuro non possa riprendere questo filone della sua carriera.

Al momento chiaramente la gravidanza ha la priorità: dopo di certo Rosa riprenderà il suo lavoro. Nel frattempo, sui social è una influencer affermata, infatti gode di un nutrito seguito. Ogni sua mossa è seguita e analizzata, di certo ogni progetto futuro non passerà inosservato.