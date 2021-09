Fabio Fulco rilascia un intervista al settimanale Diva e Donna, dove parla della sua relazione con Cristina Chiabotto e della forte delusione a seguito della fine della loro storia. I due adesso stanno insieme ad altre persone, sono diventati genitori, ma è ancora tanta la delusione da parte dell'attore per la fine di quella storia.

'Era molto immatura', le parole di Fabio Fulco contro Cristina Chiabotto

Fabio Fulco parla della ex Cristina Chiabotto come di una donna immatura anche nel modo di amare, aggiunge poi: "Il mio errore è stato quello di cristallizzarla in quella fase.

Non siamo rimasti in buoni rapporti, i suoi modi mi hanno fatto male". Oggi l'attore sta con l'imprenditrice e modella Veronica Papa con cui ha avuto una figlia all'età di 51 anni ma, nonostante tutto, il tempo non sembra aver appianato il rancore che l'uomo prova nei confronti dell'ex Cristina Chiabotto.

La depressione di Fabio Fulco dopo la fine della relazione

"Ho sofferto di depressione in quel periodo - aggiunge - Il momento in cui ho toccato il fondo è stato quando ho capito di aver fallito il progetto di costruire una famiglia. Non era tanto la fine della relazione ma essere rimasto senza nulla tra le mani dopo 12 anni". Fabio Fulco racconta dell'esempio avuto dai suoi genitori che cercavano sempre di risolvere i problemi e della voglia che aveva di una famiglia così.

Dichiara, inoltre, di aver sofferto tanto nel dover voltare pagina e di aver avuto paura di non poter più avere la famiglia che tanto desiderava sul modello dei suoi genitori. Ha sofferto di depressione in quel periodo dichiara ma sembra che oggi stia molto meglio.

'Un copione già previsto', afferma Fabio Fulco

La showgirl, infatti, dopo la fine della relazione con Fabio Fulco ha incontrato l'imprenditore Marco Roscio che ha sposato dopo pochi mesi di fidanzamento.

"Sapevo tutto di questa storia - dice l'attore napoletano - Un copione già previsto. Sapevo che dopo sei mesi si sarebbe sposata e che dopo un anno sarebbe diventata madre". Fabio sembra voler lanciare una frecciatina circa la veridicità della storia che la sua ex Cristina Chiabotto ha con il noto imprenditore Marco Roscio.

La storia d'amore con Veronica Papa

Fabio Fulco ha incontrato l'amore nell'imprenditrice e modella Veronica Papa: i due sono separati da una differenza di 25 anni d'età, ma le parole in merito dell'attore napoletano sono: "Veronica è una donna che sa quello che vuole, rispetto a quell'altra. Lei si è mossa verso di me rispettando i miei timori e il mio modo di fare. Mi ha sempre rassicurato che non le importa per nulla della differenza di età". L'attore è diventato padre a 51 anni della piccola Agnes e racconta che sia lui che la compagna Veronica Papa desiderano avere una famiglia numerosa e hanno in cantiere il progetto futuro di allargarla ulteriormente.