Cambio programmazione per la soap opera Una vita, confermata nel palinsesto autunnale di Canale 5. Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset delle prossime settimane, rivelano che ci saranno un po' di novità legate alla messa in onda della fortunata soap ambientata ad Acacias. Una di queste riguarderà la messa in onda in prime time della soap, la quale non troverà più spazio nel palinsesto di Rete 4, così come è successo nel corso di queste settimane estive.

Sospesa la soap Una Vita in prima serata su Rete 4

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Una Vita del prossimo autunno 2021, rivelano che a partire da sabato 18 settembre, non ci sarà più spazio per la soap in prima serata su Rete 4.

Quella di sabato 11 settembre, infatti, sarà l'ultima puntata serale che andrà in onda in prime time dalle 21.20 circa, dopodiché dalla settimana successiva, la soap iberica lascerà spazio alla messa in onda di un ciclo di film che occuperanno lo slot di prima serata della rete diretta da Sebastiano Lombardi.

Ma questa non sarà l'unica novità della programmazione autunnale di Una Vita, dato che ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda la fascia del sabato pomeriggio.

Ritorna Amici 21, stop Una Vita al sabato pomeriggio

Sempre a partire dal 18 settembre, in daytime su Canale 5, tornerà l'appuntamento con il talent show Amici 21, ideato e condotto da Maria De Filippi, che sarà trasmesso dalle 14:10 in poi.

A tal proposito, quindi, per la soap opera Una Vita non ci sarà più spazio nel daytime del sabato pomeriggio.

La programmazione, però, resta confermata nel daytime feriale della rete ammiraglia, come sempre dalle 14:10 circa, subito dopo l'appuntamento con Beautiful, la soap a stelle e strisce che sarà in onda regolarmente anche nei weekend autunnali.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate della soap iberica ambientata ad Acacias?

Le anticipazioni di Una Vita: Felipe viene avvelenato

Le anticipazioni riguardanti le nuove trame di Una Vita rivelano che ci sarà spazio per la spietata vendetta di Velasco, il quale deciderà di prendersi gioco della domestica Laura, con i suoi perfidi ricatti.

L'avvocato, dopo aver ottenuto la scarcerazione di Genoveva, avrà come obiettivo quello di far fuori per sempre Felipe.

Per questo motivo, chiederà a Laura di procedere con l'avvelenamento del marito della dark lady di Acacias, in modo tale da farlo fuori definitivamente.

Una vendetta spietata che, nonostante i dubbi della domestica, verrà messa in atto: Felipe, infatti, dopo essere stato avvelenato finirà in ospedale, in serio pericolo di vita. Riuscirà a salvarsi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi in programma questo autunno su Canale 5.