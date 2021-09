Soleil Sorge è la terza concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si aggiunge alle già confermate Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Ancor prima che venisse inserita nell'elenco dei futuri inquilini della casa di Cinecittà, l'influencer era finita al centro del Gossip per un presunto flirt passato con un altro candidato al ruolo di vippone: la giovane avrebbe frequentato per un periodo Gianmaria Antinolfi, vecchia conoscenza anche di Dayane Mello e Belen Rodriguez.

Soleil al Grande Fratello Vip per creare scompiglio

Quando mancano poco più di sette giorni al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, gli addetti ai lavori hanno deciso di ufficializzare un altro concorrente del cast. Dopo aver confermato la partecipazione di Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni, i profili social del reality-show hanno informato i curiosi che un'altra donna molto chiacchierata il 13 settembre entrerà nella casa più spiata d'Italia.

Soleil Sorge, corteggiatrice di Uomini e Donne e naufraga dell'Isola dei Famosi, è una vippona ufficiale della sesta stagione del format che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo.

"Creare scompiglio è il suo mestiere", sono queste le parole con le quali l'influencer è stata presentata ai fan del programma la mattina del 4 settembre, ovvero poco tempo prima che le porte di Cinecittà si riaprano per i nuovi inquilini.

Gossip su un'inquilina del Grande Fratello Vip

Ancor prima che Soleil venisse confermata nel cast del Grande Fratello Vip 6, sul web si parlava di lei per un possibile incontro "pericoloso" nella casa.

Stando a quello che sostengono gli esperti di gossip, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe avuto un breve flirt con un ragazzo che figura nell'elenco ufficioso dei concorrenti della nuova edizione del reality-show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel recente passato, infatti, si è vociferato di una frequentazione in corso tra Sorge e Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore che è noto soprattutto per essere stato paparazzato prima in compagnia con di Dayane Mello e poi di Belen Rodriguez.

Dopo che sono finite la storia d'amore tra l'influencer e Jeremias e il flirt tra il napoletano e la conduttrice di Tu sì que vales, ha circolato il rumor su una presunta simpatia tra gli ex dei fratelli argentini: questa indiscrezione, però, non ha mai trovato conferma nella viva voce dei diretti interessati.

Alex Belli vicino alla casa del Grande Fratello Vip

Se tra Soleil e Gianmaria c'è stato davvero un flirt come i giornalisti sostengono, Alfonso Signorini non perderà l'occasione per approfondire l'argomento nelle nuove puntate del Grande Fratello Vip. La bella Sorge è stata confermata nel cast di vipponi, mentre il campano Antinolfi ancora no (ma mancherebbe solo l'ufficialità): sarebbe interessante vedere i due presunti ex convivere sotto lo stesso tetto 24 ore su 24.

Un altro rumor che sta circolando di recente sul reality-show che debutterà lunedì 13 settembre, è quello sulla partecipazione sempre più concreta di Alex Belli: l'attore e regista avrebbe accettato di entrare nella casa dopo essere stato un ospite qualche anno fa per confrontarsi con la ex Mila Suarez.

Tutti gli inquilini del GF Vip, comunque, dovrebbero essere presentati nei prossimi giorni: manca poco più di una settimana alla prima puntata e sono solamente tre le celebrità che sono state ufficializzate sui social network o nelle interviste, e sono tutte donne.

Alcuni blog di gossip sostengono che i concorrenti dovrebbero essere poco più di 20 (tra i 22 e i 24), ma se il format dovesse essere allungato questo numero potrebbe aumentare.