Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato da una settimana e già non mancano le polemiche. In particolare, a far molto parlare di sé è stato Amedeo Goria, giornalista sportivo entrato nella casa lo scorso lunedì 13 settembre. L'uomo, fin dal suo ingresso, è infatti sembrato molto interessato alle inquiline donne, in particolare ad Ainett Stephens, la 'Gatta Nera' del celebre quiz televisivo Mercante in Fiera. Goria ha più volte cercato il contatto con la donna, scatenando numerose polemiche tra il pubblico: più di qualcuno, infatti, ha definito "molesto" il comportamento dell'uomo, chiedendo ad Alfonso Signorini dei provvedimenti.

Vera Miales, la fidanzata di Amedeo, chiede rispetto al proprio fidanzato

Ma il comportamento tenuto da Amedeo dentro la casa sembra aver infastidito non solo il pubblico, ma anche Vera Miales, la sua fidanzata che l'aspetta fuori dalla casa. La donna ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, dove ha di fatto dato una sorta di ultimatum al suo uomo. Dopo aver chiamato quest'ultimo "amore mio", Vera ha iniziato il proprio messaggio sottolineando come "il gioco sia bello quando dura poco". Vera ha infatti mostrato insofferenza per la figura da "tradita e felice" che starebbe facendo di fronte a "mezza Italia", solo per il fatto di amare Amedeo e di difenderlo a spada tratta nonostante le polemiche intorno al suo comportamento.

La ragazza ha dunque invitato il concorrente a "calmarsi", frenando i suoi "bollenti spiriti" e mostrando del rispetto per la relazione nella quale è coinvolto all'esterno della casa.

Vera, alla fine del proprio messaggio, minaccia Goria: 'Smettila o faremo i conti'

Vera ha continuato il proprio messaggio sottolineando come Goria stia "esagerando", esortandolo a mostrare dei comportamenti rispettosi nei suoi confronti.

La ragazza ha dunque concluso il proprio messaggio con quello che sembra essere un ultimatum ai danni di Goria: "Non continuare così oppure faremo i conti quanto prima. Rischi che non mi troverai più quando uscirai". A conclusione del tutto un ultimo, chiaro messaggio: "Uomo avvisato, mezzo salvato".

Nonostante questo, comunque, Vera non ha risparmiato critiche neanche ad alcune ragazze del reality.

In primis proprio Ainett, che agli occhi della ragazza appare responsabile dei comportamenti di Amedeo. In particolare, Vera ha chiesto alla Stephens di smetterla "di provocare", in quanto Amedeo è comunque un uomo e, in quanto tale, "fa fatica a trattenersi". Critiche sono arrivate anche a Francesca, colpevole agli occhi della fidanzata di Goria di "fomentare" Ainett, creando volontariamente delle situazioni "ambigue".