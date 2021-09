Cresce l'attesa per i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Il reality show condotto da Alfonso Signorini debutterà il prossimo 13 settembre su Canale 5 e intanto circolano i nomi di coloro che si metteranno in gioco tra le mura domestiche della casa più spiata d'Italia. In queste ore, sono stati svelati i nomi di nuovi inquilini che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, tra questi anche la showgirl Miriana Trevisan.

Svelati nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6

A svelare gli ultimi retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 6 ci ha pensato il blogger Davide Maggio, annunciando che è confermata la presenza nel cast di Miriana Trevisan.

L'ex volto di Non è la Rai e in passato anche valletta al fianco di Mike Bongiorno, si metterà in gioco entrando nel cast del fortunato reality show Mediaset, dopo un lungo periodo di assenza in cui è stata lontana dai riflettori mediatici e televisivi.

Tra i nomi dei prossimi concorrenti è confermato anche quello di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, la madrina del concorso di bellezza Miss Italia. Qualche tempo fa, il giovane Nicola è finito al centro delle cronache per la denuncia di sua mamma. Il ragazzo, dipendente da droghe, chiedeva continuamente soldi a sua mamma e per questo motivo Mirigliani scelse di denunciarlo, così da poterlo 'salvare'.

Raffaella Fico pronta a tornare al GF Vip 2021

Ma non è finita, perché il cast del Grande Fratello Vip 6 potrà contare anche sulla presenza delle tre sorelle etiopi, discendenti della dinastia di Hailé Selassié. Occhi puntati anche sul ritorno di Raffaella Fico: dopo essere stata tra le concorrenti di una delle prime edizioni della versione Nip del reality, l'ex fidanzata di Mario Balotelli ritornerà come inquilina della versione Vip, pronta a rimettersi in gioco a distanza di anni dalla prima esperienza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra i nomi svelati da Maggio, spicca anche quello di Tommaso Eletti, ben noto al pubblico che ha avuto modo di seguire l'ultima edizione di Temptation Island in onda su Canale 5.

Da Tommaso Eletti a Sophie Codegoni: i nuovi inquilini del GF Vip 2021

Il giovane Tommaso sarà uno dei nuovi inquilini della casa di Cinecittà e c'è da scommettere che la sua partecipazione attirerà diverse critiche, dato che non potrebbe essere considerato un vero e proprio vip.

Le anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip 6 rivelano che a questi nomi si aggiungono anche quelli che sono stati già svelati sui profili social della trasmissione Mediaset. Il primo è quello di Katia Ricciarelli, considerata il 'pezzo da 90' di questa edizione e poi c'è la giovane Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne.