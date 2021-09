A febbraio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno genitori. In un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, Eleonora Giorgi - mamma di Paolo - ha rivelato di essere al settimo cielo per il lieto evento. Al tempo stesso, però, ha confidato di essere rimasta delusa per l'atteggiamento mostrato dal suo ex marito. L'attrice ha spiegato che Massimo Ciavarro ancora non l'ha chiamata per condividere la gioia di diventare nonni.

Lo sfogo dell'attrice

Eleonora Giorgi ha saputo di diventare nonna direttamente dal figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: la coppia ha mandato un messaggio con la foto dell'ecografia.

Come spiegato dall'attrice, la notizia è stata accolta con molto entusiasmo. La 67enne, però, non ha nascosto di esserci rimasta male per l'atteggiamento del suo ex marito.

Eleonora ha chiosato: "Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata". La mamma di Paolo ha precisato che tra lei e Massimo Ciavarro c'è un grande affetto, ma l'ex marito ha sempre avuto un carattere particolare: "Massimo è burbero, un vero e proprio orso". Sebbene la 67enne abbia bacchettato il suo ex, lo ha anche elogiato. A detta di Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro sarà un bravissimo nonno. Soprattutto, sarà molto premuroso proprio come è stato con i suoi due figli.

Maschio o femmina? La nonna vorrebbe una bambina

Durante l'intervista Eleonora Giorgi ha rivelato di non stare nella pelle. Fin da subito, l'attrice ha capito che Clizia Incorvaia fosse la donna giusta per il figlio. Maschio o femmina? L'attrice ha ammesso di impazzire se fosse una bambina: "Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me".

Secondo la 67enne, suo figlio sarà un padre meraviglioso. Dunque, Clizia può stare tranquilla.

Di recente, Giorgi ha deciso di tornare a vivere a Roma. Nei mesi scorsi, l'attrice era andata a vivere in montagna. La decisione di tornare nella Capitale è maturata dopo la scoperta della gravidanza. Eleonora Giorgi ha rivelato di voler essere d'aiuto alla coppia tutte le volte che vorranno.

La favola di Clizia e Paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 4. La coppia ha superato anche il lungo periodo di lockdown: appena possibile si sono incontrati e non si sono più lasciati. Come raccontato dai due ex gieffini, il bambino è stato concepito a Lampedusa: l'isola del cuore di Clizia e Paolo.

Ciavarro jr a febbraio diventerà papà per la prima volta. Clizia invece, sarà mamma per la seconda volta: l'influencer ha avuto già una bambina dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina. Al momento, è ancora presto per sapere se la coppia avrà un maschietto o una femminuccia.