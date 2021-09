Colpo di scena nelle nuove puntate di Beautiful in programma nel periodo autunnale negli Usa. Le trame della soap opera annunciano l'arrivo di un personaggio misterioso, che creerà molti danni nella famiglia di Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton). Stiamo parlando di Caroline Spencer che potrebbe tornare tra i vivi per riprendersi il figlio Douglas dopo essere stata data per morta in seguito ad una grave malattia.

Anticipazioni Beautiful: Caroline potrebbe ritornare

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse in prima visione tv da settembre sulla Cbs annunciano che la soap opera sarà teatro di un incredibile ritorno dal passato.

Dopo l'arrivo di Sheila Carter a Los Angeles che distruggerà l'armonia tra Steffy e Finn, ecco che un nuovo personaggio rovinerà la tranquillità di Hope e Liam. Il rapporto tra Logan e suo marito, infatti, verrà messo a dura prova dal probabile arrivo di Caroline Spencer dopo che alcuni rumors avevano annunciato l'arrivo inaspettato di Deacon Sharpe.

Interpretata dall'attrice Linsey Godfrey, la madre di Douglas era morta per le complicazione dovute ad un coagulo di sangue al cervello. Una versione dichiarata da Thomas al suo ritorno a Los Angeles in compagnia del figlio, sebbene non ci siano mai state immagini del corpo e del funerale di Caroline. Per questo motivo, la porta ad un eventuale ritorno è sempre rimasta aperta.

Douglas ritrova la vera madre?

Nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful si potrebbe assistere al ritorno di Caroline, che scatenerebbe un vero ciclo di drammi come riportato dal portale "CelebDirtyLaundry". Spencer, infatti tornerebbe per riabbracciare Douglas, preso in adozione da Hope.

Come abbiamo visto, Logan si è dimostrata molto attaccata al bambino, tanto da crescerlo come se fosse suo figlio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, i rapporti con Thomas sono molto migliorati, tanto da aver stipulato un accordo di custodia per Douglas. Per questo motivo, l'arrivo della vera madre del bambino rappresenterebbe un escamotage perfetto per scuotere la situazione.

Probabile battaglia legale tra Hope e Spencer

Secondo alcune indiscrezioni Hope prenderà male il ritorno di Caroline, in quanto non è disposta a perdere il titolo di mamma di Douglas.

Logan, infatti, potrebbe dare vita ad un'accesa battaglia legale per la custodia visto che Spencer sarebbe rimasta lontana dal figlio per scelta, inscenando la sua morte. Un ritorno che potrebbe essere legato alla figura di Thomas, il quale ha sempre dimostrato di avere una natura diabolica.

In attesa di vedere se questi rumor diventeranno realtà, si ricorda che Beautiful è in onda da lunedì alla domenica dalle ore 13:45 su Canale 5.