Tornano le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 in onda tutti i giorni alle 15:55. Nelle puntate dal 4 all8 ottobre, sarà dato ampio spazio alla famiglia Amato, con Giuseppe che riceverà notizie di suo figlio dalla Germania e Agnese che sarà gelosa di Armando. L'attenzione sarà puntata anche su Anna che avrà ancora Massimo Riva sulle sue tracce, mentre Vittorio si offrirà di aiutare la ragazza con un lavoro al Paradiso. Adelaide, intenzionata a conoscere il contenuto della lettera di Flora, proporrà alla ragazza di trasferirsi alla villa, mentre Gloria si allontanerà da Milano dopo aver saputo che Ezio ama un'altra donna.

Infine, la grave crisi finanziaria di Ludovica sarà scoperta dalla contessa che rimprovererà alla ragazza di non averle detto niente.

La decisione definitiva di Armando: anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 ottobre, raccontano che a casa Amato la serenità sarà ancora un traguardo lontano e sempre più difficile da raggiungere. Giuseppe, infatti, riceverà notizie dal figlio segreto in Germania e per lui la situazione rischierà di precipitare. Nel frattempo, Gloria avrà grandi difficoltà nel nascondersi da Ezio e chiederà aiuto ad Armando, al quale confiderà le sue paure. Agnese, invece, noterà in casa di Ferraris alcuni indizi di una presenza femminile e scoprirà di essere ancora molto gelosa di lui.

L'ex amante della signora Amato si renderà conto che la situazione tra loro non può continuare così e prenderà una decisione definitiva che riguarda il rapporto con la sarta.

Anna sarà ancora in pericolo, ma Roberto e Vittorio la aiuteranno

Le novità al Paradiso delle signore saranno molte anche per Anna che dovrà ancora fare i conti con il suo passato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Roberto spronerà la ragazza ad uscire con Salvatore per provare a voltare pagina, ma il pericolo per lei sarà ancora molto vicino. Massimo Riva, infatti, andrà a cercare la madre di sua figlia al Circolo e sarà subito chiaro che le sue intenzioni non sono buone. Fortunatamente, a coprire la ragazza ci sarà Roberto e quando Vittorio verrà a conoscenza dei problemi della signorina Imbriani, si offrirà di aiutarla.

Il dottor Conti, infatti, proporrà ad Anna un lavoro come aiuto contabile accanto a Beatrice, ma la ragazza sarà titubante, perché temerà che i ricordi non la farebbero vivere con serenità. Nel frattempo, Ezio parlerà a Stefania della possibilità di vivere insieme, mentre Gloria deciderà di allontanarsi un po' da Milano e andrà a stare dalla zia Ernesta. In sua assenza, il ruolo di capocommessa spetterà a Paola.

Flora andrà a vivere a villa Guarnieri: anticipazioni de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 4 all'8 ottobre, inoltre, rivelano che Adelaide farà di tutto per scoprire il contenuto della lettera che Ravasi ha lasciato a sua figlia Flora.

Per avere più possibilità di raggiungere i suoi obiettivi, la contessa proporrà alla ragazza di trasferirsi a villa Guarnieri, anche se Umberto non sarà affatto d'accordo con l'iniziativa di sua cognata. Infine, la disastrosa situazione finanziaria di Ludovica giungerà alle orecchie di Adelaide che rimprovererà la ragazza per non averla coinvolta nei suoi problemi economici.