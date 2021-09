Il percorso di Sangiovanni rende orgogliosa Maria De Filippi, che senza dubbio può essere definita la madrina televisiva del giovanissimo cantante. Fin dal suo ingresso ad Amici 20, la conduttrice ha creduto nelle capacità di scrittura e di comunicazione del vicentino, che non ha deluso le aspettative di chi ha "puntato" sulla sua arte. Maria, durante la finale di Amici, ha deciso di chiudere il talent con un discorso scritto proprio dal cantautore, segno di grande stima nei suoi confronti. Il 29 settembre, intervenuta nella trasmissione radiofonica condotta dal marito Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, De Filippi ha speso parole di elogio nei riguardi di Sangio.

Maria su Sangiovanni: 'Ragazzo intelligente'

L'intervento di Maria De Filippi a Radio 101, durante la trasmissione Facciano finta che, è arrivato subito la messa in onda di Raggi gamma, l'ultimo singolo di Sangiovanni presentato per l'appunto durante la seconda puntata di Amici 21. La conduttrice di Canale 5 ha precisato di essere molto lieta del passaggio in radio della canzone. "Per me è una soddisfazione", ha detto Maria precisando di essere lieta di tutto ciò che Sangiovanni ha fatto. D'altra parte, dopo la fine del talent, il vicentino non ha fatto altro che ricevere consensi e certificazioni per i suoi lavori.

"È un ragazzo che si merita tanto, è un ragazzo intelligente, che sa scrivere", ha detto De Filippi, aggiungendo che il nuovo pezzo di Sangio è carino e allegro.

Sicuramente, come accaduto per le altre hit del cantautore, ben presto arriveranno anche le certificazioni ufficiali, ma nel frattempo i fan del giovanissimo hanno già manifestato sui social tutta la loro approvazione per la canzone, che racconta di un amore capace di fermare le onde e i raggi gamma.

Amici: tutti i talenti che fanno della loro passione un lavoro

Durante la trasmissione radiofonica, sono stati fatti i nomi di tanti altri talenti che la scuola di Amici ha sfornato nell'arco di vent'anni: da Emma Marrone, a Elodie, passando per Alessandra Amoroso e senza dimenticare di certo Giulia Stabile, ballerina che Maria ha voluto nella sua "squadra" non solo come professionista del talent ma anche come conduttrice a Tu sì que vales.

"In generale penso che quello che accomuni tutti coloro che hanno partecipato ad Amici sia la voglia di fare della propria passione il proprio lavoro" ha detto Maria, la quale ha poi sottolineato che, a parte i nomi più famosi, c'è anche una parte di giovani che, usciti del programma, sono comunque riusciti a fare della loro passione un lavoro.

Amici, come ha raccontato Maurizio Costanzo, era nato dopo una ricerca di mercato fatta dalla Fiat, azienda presso la quale lavorava Maria. L'amicizia è uno dei valori fondanti della vita dei giovani per cui l'idea di un programma fondato su questo tema apparve ottima. A distanza di anni, e visto il successo del talent, quell'idea può essere definita senza dubbio vincente.