I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono raccontati a pochi giorni dal debutto: tra le domande più interessanti alle quali hanno risposto, c'è sicuramente quella sul loro status sentimentale. Dei 24 personaggi famosi che lunedì prossimo entreranno nella casa, ben 13 non sono fidanzati: ci sono alte probabilità, dunque, che sboccino degli amori davanti alle telecamere del format condotto da Alfonso Signorini.

Indiscrezioni sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quando mancano pochi giorni all'inizio della sesta edizione del GF Vip, i personaggi che compongono il cast hanno rilasciato delle dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni.

Interpellati sulle loro situazioni sentimentali pre reality, la maggior parte dei concorrenti si sono detti single e pronti a vivere pienamente l'esperienza tra le mura di Cinecittà.

Le celebrità che hanno ammesso di avere il cuore libero a meno di una settimana dal debutto su Canale 5, sono: Tommaso Eletti (dopo essersi lasciato a Temptation Island con Valentina), Gianmaria Antinolfi (ex flirt di Belen, Dayane Mello e forse anche della coinquilina Soleil), Andrea Casalino (modello che potrebbe fare conquiste davanti alle telecamere), Sophie Codegoni (ex tronista molto amica di Fabrizio Corona), le tre sorelle Hailé Selassié, Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani), Ainett Stephens (sola da poco tempo), Raffaella Fico (ex di Mario Balotelli), Katia Ricciarelli e Samy Youssef (indossatore di origini egiziane).

Gli inquilini del Grande Fratello Vip innamorati

Se 13 futuri concorrenti del Grande Fratello Vip si sono professati single poco prima del via, tutti gli altri hanno chiarito di avere il cuore felicemente impegnato.

I vipponi che non cercano l'amore nel reality show perché lo hanno già trovato sono: Aldo Montano (sposato), Manila Nazzaro (futura moglie di Lorenzo Amoruso), Giucas Casella (in coppia da 40 anni), Miriana Trevisan (legata a qualcuno da poco tempo), Carmen Russo (sposata con Enzo Paolo Turchi da 34 anni), Davide Silvestri (fidanzato), Jo Squillo (compagna di Gianni Muciaccia - da non confondere con Giovanni Muciaccia, storico conduttore di Art Attack), Manuel Bortuzzo (sposato), Francesca Cipriani (fidanzata con Alessandro), Amedeo Goria (in coppia con la giovane Vera) e Alex Belli (sposato con Delia Duran).

L'unica a non aver dato una risposta chiara sulla sua situazione sentimentale è Soleil Sorge. I giornalisti sostengono che sia libera, ma lei ha detto "no comment" quando le è stato chiesto se è fidanzata oppure no.

Attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip

Il cast del GF Vip 6 è stato ufficializzato: a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà tra lunedì 13 e venerdì 17 settembre, saranno in 22 (24 se si contano le tre sorelle Hailé Selassié che gareggeranno come un solo concorrente).

Alfonso Signorini ha messo su un gruppo abbastanza variegato, scegliendo ancora una volta di puntare sulle storie passate che possono spaziare su tematiche importanti e delicate allo stesso tempo.

Visti i tanti single presenti in casa, poi, non è da escludere che possano nascere delle storie d'amore, cosa che si augurano sia gli addetti ai lavori che i telespettatori più curiosi.