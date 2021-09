Lunedì 13 settembre, su Canale 5, si sono accesi i riflettori del Grande Fratello Vip 6. Tra i concorrenti entrati nella prima puntata c’è stato anche Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore campano nella clip di presentazione ha fatto la lista delle sue ex, compresa Belen Rodriguez. Atteggiamento che è stato ammonito dal web e dalle opinioniste presenti in studio.

Le parole del concorrente

Alfonso Signorini ha subito fatto sapere che Gianmaria Antinolfi all’interno del Reality Show avrebbe trovato una sua ex fiamma. A quel punto il “vippone” ha confermato la breve frequentazione con Soleil Sorge.

In occasione del video di presentazione, l’imprenditore ha detto di sé stesso di essere un grande seduttore e “incantatore di serpenti”. Successivamente, il 36enne si è descritto come “il fidanzato di…” Nel dettaglio, Gianmaria ha fatto sapere di essere un amante delle belle donne e si è vantato di avere avuto una storia con Belen Rodriguez: “Ho un bellissimo ricordo, ma non dico altro”. Il diretto interessato non si è tirato indietro dal menzionare la modella argentina, nonostante le cose tra loro non siano andate nel migliore dei modi.

Come se non bastasse, il gieffino ha rivelato di avere avuto una storia anche con Dayane Mello.

Gianmaria rimproverato dalle opinioniste

La clip di presentazione di Gianmaria Antinolfi sembra non essere stata molto gradita.

In particolare, i telespettatori sui social hanno commentato in modo negativo la descrizione del 36enne. In studio, Sonia Bruganelli ha attaccato il neo concorrente: “Non è molto famoso”. Alla domanda di Alfonso Signorini su cosa pensasse di Gianmaria, la signora Bonolis ha ammesso che Antinolfi è molto giovane e non è il suo ideale di uomo dal punto di vista estetico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A fare eco alla collega, ci ha pensato Adriana Volpe. La showgirl trentina ha bacchettato Antinolfi per avere fatto la lista delle ex fidanzate. Tuttavia, al contrario di Bruganelli, Volpe ha sostenuto che Gianmaria sia un bel ragazzo esteticamente.

Il breve flirt con Soleil

Nell’estate del 2020, un settimanale aveva pizzicato Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez mentre si baciavano sull’isola di Capri.

Dopo un breve periodo trascorso insieme, la modella sudamericana intraprese una liaison con Antonino Spinalbese. Il 36enne invece, ebbe una breve frequentazione con Soleil Sorge - ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. Una volta entrato nella casa del Grande Fratello, Gianmaria e Soleil si sono ritrovati faccia a faccia ma non hanno mostrato di provare del rancore. Al contrario, i due si sono salutati e hanno scambiato anche due chiacchiere.