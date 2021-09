Ospiti dell'evento Seat Music Awards, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, i comici Pio e Amedeo hanno lanciato una serie di frecciatine a Fedez. Dopo il botta e risposta iniziale avvenuto tra i due pugliesi e il cantante, è intervenuta sulla questione anche Chiara Ferragni. A detta dell'imprenditrice digitale, i due foggiani non sono stati affatto simpatici.

L’attacco dei comici

Pio e Amedeo sono stati invitati all'evento per ricevere un premio sul talk "Felicissima Sera". In occasione della gag portata in scena, i comici hanno preso di mira Fedez: i due hanno lanciato alcune stoccate al cantante per via della presunta censura ricevuta al concerto del primo maggio svolto a Roma.

Nel dettaglio, Pio e Amedeo hanno elogiato la Rai:“Grazie per non averci censurato”. Inoltre, hanno sostenuto più volte che la rete ammiraglia è libera.

Ferragni rompe il silenzio

Dopo la frecciatina dei comici ai danni di Fedez, Chiara Ferragni ha deciso di intervenire sulla vicenda. L’influencer digitale, sulla pagina Instagram di Trash Italiano, ha chiosato: “Simpatici come…Finite voi la frase”. Il commento di Ferragni non è passato inosservato ai comici pugliesi. Di conseguenza, è arrivata la replica in un commento.

Pio e Amedeo con ironia hanno chiosato: "Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati”. Il riferimento è ad uno dei compleanni di Chiara Ferragni festeggiato in un supermercato: i "Ferragnez" avevano affittato un negozio e avevano giocato con del cibo.

Successivamente, i comici hanno parlato anche dell’episodio che ha coinvolto Fedez lo scorso Natale: “Simpatici come quelli che fanno l’elemosina sgommando con il Lamborghini”. Il cantante era stato criticato per avere regalato dei soldi ad alcuni senzatetto, ma la consegna dei doni avvenne con un lussuoso suv.

Alla seconda provocazione Chiara Ferragni non ha replicato, ma non è escluso che presto lo faccia.

Il commento di Fedez

In precedenza, Fedez aveva risposto alla provocazione del duo comico. Il diretto interessato aveva spiegato che in Rai hanno permesso a Pio e Amedeo di parlare di una persona che non era presente. Dunque, non poteva esserci un contraddittorio. Inoltre, il cantante si è detto deluso per quanto accaduto sul primo canale della rete ammiraglia.

A detta di Fedez, Pio e Amedeo sarebbero apparsi un po’ arrugginiti. A tale proposito, il rapper ha fatto sapere di essere disponibile a regalare qualche smalto ai due foggiani in modo da ridargli la giusta "cera".