Lunedì 20 settembre, su Canale 5, è stata trasmessa la terza puntata del Grande Fratello Vip 6. Durante la puntata Alfonso Signorini ha fatto un'importante comunicazione su Aldo Montano. Il campione olimpico dovrà abbandonare la casa di Cinecittà momentaneamente. Il motivo? Aldo prima di firmare il contratto aveva preso un impegno istituzionale al quale non potrà mancare.

Le parole del conduttore

Aldo Montano è uno dei protagonisti del Reality Show. Lo schermitore sembra essere molto apprezzato dai telespettatori e dai suoi compagni d'avventura.

In occasione della terza puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto una comunicazione relativa allo sportivo: "Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla Casa". Come spiegato dal conduttore, Montano dovrà partecipare a un impegno istituzionale. A detta di Signorini, l'assenza del "vippone" fa molto onore al programma in quanto si tratta di un impegno importantissimo preso in precedenza. Tuttavia, il presentatore ha fatto sapere che Montano tornerà presto con i suoi coinquilini.

Montano: 'Ero titubante nell'accettare'

Prima di varcare la porta rossa, Aldo Montano ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair. Il 42enne toscano ha spiegato che lo ha spinto la moglie a prendere parte al reality show di Canale 5: "Ero un po' titubante nell'affrontare una roba del genere".

Il diretto interessato ha confidato di essere una persona molto apprensiva. Dunque, il fatto di allontanarsi dalla sua famiglia lo renderà un po' più ansioso del solito. Nel vedere la moglie entusiasta, però, Aldo ha deciso di dire "sì" ad Alfonso Signorini. L'intento di Montano è quello di scrollarsi di dosso gli appellativi del passato come "gossipparo" e "festaiolo".

A 42 anni lo sportivo vuole dimostrare ai telespettatori che non è mai stato come venne descritto da alcuni giornali di Gossip. Tuttavia, il diretto interessato ha ammesso che il suo approccio al programma dipende molto anche dalla compagnia.

L'attacco dell'ex Mosetti

In occasione della 3^ puntata del Grande Fratello Vip, Aldo Montano ha ricevuto una sorpresa dalla moglie e dalla sorella.

Quest'ultima ha speso delle parole al miele per il "vippone" tanto da descriverlo come una persona premurosa, piena d'amore, protettiva e meravigliosa. A quanto pare, una delle ex fidanzate storiche di Montano non sembra pensarla in questo modo. Su Instagram, Antonella Mosetti ha fornito la sua versione dei fatti: "Solo io so davvero chi sei". A detta della showgirl, lo sportivo solamente adesso sarebbe una persona adorabile.

Per Antonella, se Aldo oggi è un uomo "meraviglioso" è anche grazie alla relazione avuta con lei.