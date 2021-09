Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié la love story non decolla. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sono sempre più distanti. In particolare, il 22enne triestino pare sottrarsi alle attenzioni della principessa, tanto da arrivare a pulirsi la bocca dopo un bacio. Che sia la fine della loro liaison?

Manuel prende le distanze da Lulù: la storia non decolla

Solo pochi giorni fa, Alfonso Signorini aveva mostrato le immagini dei baci, delle coccole e delle carezze tra Manuel e Lucrezia. Il tutto ha fatto pensare alla nascita di un sentimento tra i due gieffini e in molti hanno cominciato a tifare per questa coppia.

A distanza di pochi giorni però, le cose sembrano essere cambiate. La loro love story non decolla e sembra che Manuel stia prendendo le distanze da Lulù. Il ragazzo sembra non sopportare l'atteggiamento soffocante della giovane principessa, tanto che nelle ultime ore, si è reso protagonista di un gesto che non lascia adito a dubbi. A testimonianza della sua indifferenza infatti, Bortuzzo si è pulito la bocca subito dopo essere stato baciato da Lulù.

Al Gf Vip Manuel si pulisce la bocca dopo un bacio di Lulù

Nel dettaglio, mentre Manuel era in giardino impegnato a parlare con Nicola, è stato raggiunto da Lulù che gli ha preso il viso tra le mani stampandogli un bacio in bocca.

Il ragazzo infatti, non appena Lulù si è voltata, si è pulito lo a bocca.

Un gesto che fa intuire come ormai, non sembrano esserci possibilità che possa nascere una love story come tanti si aspettavano. Quello accaduto poche ore fa non è l'unico gesto di gelo compiuto dal 22enne nuotatore nei confronti della principessa. In occasione di un gioco proposto dal Gf Vip, Lucrezia ha provato a baciarlo, ma Manuel, con una scusa, è riuscito a evitarlo.

Inoltre, Lulù, sempre in cerca di attenzioni, si è avvicinata a Manuel, il quale ha avuto un gesto di stizza dicendole di stare attenta a non sporcargli la camicia "perché costa tantissimo".

Manuel evita Lulù: fine della loro liaison?

Tutti gli atteggiamenti di Bortuzzo visti in queste ultime ore al Gf Vip fanno pensare che il gieffino voglia allontanarsi da Lulù, forse anche perché insofferente al comportamento soffocante di lei.

Molto probabilmente, Lulù non è la ragazza giusta per lui, proprio come aveva sostenuto il padre di Bortuzzo qualche giorno fa. Il signor Franco infatti, chiamato a dire la sua su una possibile storia tra il figlio e Lulù, aveva dichiarato che la ragazza non era il tipo di Manuel.