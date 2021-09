Non sono passate neppure due settimane da quando è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma Lulù sembra aver già perso la testa per un compagno d'avventura. A dieci giorni dal primo incontro con Manuel nella casa, la ragazza l'ha già baciato, ci ha dormito nello stesso letto e gli ha fatto una scenata di gelosia. La maggior parte dei fan di Bortuzzo non approvano questa frequentazione, tant'è che usano i social network per etichettare la principessa come una persona costruita, falsa ed esagerata in tutte le sue reazioni.

Sophie fa arrabbiare Lucrezia al GF Vip

Uno degli argomenti più gettonati dai fan del GF Vip è il flirt che stanno vivendo due giovani concorrenti. Dopo una settimana di reclusione, infatti, Lulù e Manuel si sono avvicinati anche fisicamente, scambiandosi dei baci in camera da letto durante la notte.

Chi segue il reality show, però, continua a nutrire dei dubbi su questa potenziale coppia e sul sentimento che starebbe nascendo. Il parere che sposano molti, infatti, è che Lucrezia si starebbe legando a Bortuzzo per strategia (essendo lui un personaggio forte del cast) e che il 22enne non proverebbe un grande interesse per lei.

Le facce che l'ex nuotatore ha fatto mentre su Canale 5 veniva trasmessa la clip dei suoi baci con la principessa, hanno alimentato i sospetti di chi pensa che non sia veramente interessato alla compagna d'avventura, non come lo è lei dopo meno di due settimane di convivenza.

I pareri del pubblico del GF Vip

Nel primo pomeriggio di sabato 25 settembre, i fan del GF Vip hanno commentato un episodio piuttosto particolare al quale hanno assistito in diretta. Su Twitter, infatti, ha cominciato a farsi strada la notizia che Lulù abbia già fatto una scenata di gelosia a Manuel.

Una delle sorelle Hailé Selassié ha reagito male quando ha visto Bortuzzo fare una massaggio al collo a Sophie.

Se davanti a Codegoni ha negato il fastidio che ha provato, è con l'ex nuotatore che Lucrezia ha palesato il suo malcontento per un gesto apparentemente innocuo nei confronti di Sophie.

Il 22enne ha provato a rassicurare la principessa sul fatto che l'ex tronista non rientra nei suoi gusti, ma molti spettatori non gli credono, anzi pensano che sia proprio la giovane etiope quella per la quale non ha una vera attrazione fisica.

"La scenata di Lulù era necessaria, altrimenti cos'altro può fare per avere una clip lunedì? Ormai si sono baciati, hanno dormito insieme e ora ci vuole il litigio", ha sostenuto un'utente del web raccogliendo molti consensi in pochi minuti.

Sostenitori di Manuel contro il flirt al GF Vip 6

"Che falsa", è un altro commento che sta andando per la maggiore su Twitter dopo che Lulù si è infastidita per il massaggio che Manuel ha fatto a Sophie.

Tra chi si sta lamentando per la reazione eccessiva che ha avuto la Hailé Selassié, c'è anche chi ha ricordato che lei è la prima ad abbracciare a baciare tutti i concorrenti del GF Vip, soprattutto gli uomini di casa.

"Questa è gelosa dopo due settimane con un solo bacio e senza chissà quale promessa", ha fatto sapere un'altra spettatrice del reality show che non approva particolarmente l'avvicinamento tra Bortuzzo e la principessa etiope.

Il pensiero che stanno condividendo in molti, poi, prosegue con queste parole: "Già si comporta da moglie tradita. Datti una calmata che neanche le ragazzine di 12 anni fanno così".

Lucrezia continua a non convincere la maggior parte dei fan del programma, soprattutto quelli che avrebbero preferito vedere Manuel fare un percorso diverso all'interno della casa, senza per forza dover formare una coppia a dieci giorni dall'inizio dell'avventura.