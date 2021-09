Matteo Ranieri ex fidanzato di Sophie Codegoni non ha gradito quanto dichiarato dalla sua ex nel video di presentazione andato in onda al Grande Fratello Vip lo scorso venerdì 17 settembre.

Nell'occasione Sophie ha detto nella propria clip: "Credevo di aver trovato una persona vera, ma una volta usciti la situazione è stata totalmente diversa. Io a lui non piacevo". L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha replicato alle parole gieffina, con un commento su Instagram: 'Insultare me non renderà migliore te'. A colpire ancora di più il commento di Raffaella Mennoia, che sembra difendere proprio Matteo, dicendogli: "Per insultare te ci vuole coraggio".

Codegoni entra al Gf Vip: la clip di presentazione fa discutere

Sophie Codegoni ha fatto il proprio ingresso nella Casa del Gf Vip nella diretta dello scorso 17 settembre. La 19enne ex tronista di Uomini e donne, ha già fatto parlare di sé sia dentro il bunker di Cinecittà che fuori. La sua clip di presentazione aveva fatto arrabbiare la moglie di Alex Belli ancor prima dell'inizio del reality. Proprio Sophie, appena ha varcato la porta rossa, ha voluto chiarire il malinteso dicendo che le parole dette su Alex erano solo un modo di scherzare e non certo una provocazione. La gieffina ha poi messo le cose in chiaro con Soleil, con la quale si era "punzecchiata" nelle scorse settimane sui social.

Anche qui Sophie ha tenuto a precisare di non essere sul 'piede di guerra' con la giovane italoamericana.

Sophie tira in ballo l'ex Matteo: 'Credevo di aver trovato una persona vera'

La clip di presentazione di Sophie non è piaciuta nemmeno a Matteo Ranieri, l'ex corteggiatore di Uomini e donne, con il quale Codegoni ha avuto una relazione durata poche settimane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, Sophie lo scorso maggio, aveva scelto di uscire dagli studi di Maria De Filippi con Matteo. I due sembravano affiatatissimi ma, la loro storia è finita in men che non si dica. In seguito, come capita spesso dopo una rottura, non sono mancate frecciate tra i due sempre via social. Era quindi inevitabile che Sophie facesse riferimento a questa relazione, senza peraltro citare espressamente Matteo.

Queste le sue parole: "Credevo di aver trovato una persona vera, ma una volta usciti la situazione è stata totalmente diversa. Io a lui non piacevo".

La replica di Matteo

Matteo Ranieri, seppure non abbia citato esplicitamente Sophie, ha voluto mandare un chiaro messaggio. Sotto a una foto pubblicata su Instagram, l'ex corteggiatore ha scritto: "Insultare me non renderà migliore te".

A colpire gli utenti, è stato anche il commento a questa frase pubblicato da Raffaella Mennoia, autrice storica di U&D. Il braccio destro di Maria De Filippi, ha infatti risposto a Matteo che per insultare lui ci vuole coraggio. In molti hanno interpretato l'intervento di Raffaella come un esplicito "schierarsi" dell'autrice in favore di Matteo.

Non è da escludere che Alfonso Signorini, a questo punto, colga la palla al balzo e inviti l'ex di Sophie Codegoni ad avere un confronto con la gieffina proprio al Grande fratello Vip 6.