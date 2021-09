Si è alzato un polverone non indifferente sulle sorelle del GF Vip 6. L'ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, ha svelato inediti retroscena sulle origini di Lucrezia, Clarissa e Jessica: le tre non avrebbero alcun legame con l'ultimo imperatore d'Etiopia, anzi il loro nonno sarebbe stato solo il giardiniere degli Hailé Selassié tanti anni fa. Altra indiscrezione spiazzante, è quella secondo la quale il papà delle ragazze sarebbe in carcere per truffa: attualmente l'uomo si troverebbe in Svizzera ma sarebbe stato fermato in Lussemburgo dopo mesi di ricerche per un mandato di cattura.

Risvolti inaspettati sulle concorrenti del GF Vip

Le sorelle Hailé Selassié hanno raccontato altre bugie oltre a quella di essere laureate presso un'università romana che ha smentito le loro parole? Stando alle informazioni che stanno riportando diversi siti dopo l'esclusiva di Oggi, sembrerebbe proprio che Lucrezia, Clarissa e Jessica non sarebbero state molto sincere con il pubblico e con i compagni d'avventura.

Il numero del settimanale uscito in queste ore, infatti, sostiene che le sorelle che stanno partecipando al reality di Canale 5 non avrebbero alcuna discendenza nobiliare. Anche se hanno raccontato di essere legate all'ultimo imperatore d'Etiopia, pare che le tre giovani non siano delle vere principesse.

Il nonno delle vippone, infatti, sarebbe stato solamente il giardiniere del palazzo dell'imperatore: il loro papà si chiamerebbe Giulio Bissiri e avrebbe avuto a che fare con i veri membri della dinastia etiope, diventandone un caro amico.

I giornalisti, inoltre, fanno sapere che il padre delle inquiline della casa avrebbe chiesto ai discendenti di Hailé di firmargli una delega che confermasse un suo legame col duca di Harar, secondogenito dell'imperatore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questi documenti modificati, avrebbero inserito l'uomo nella successione al trono come terzo erede.

Misteri e bugie sulla famiglia delle inquiline del GF Vip

Il mistero sulla discendenza nobiliare delle Hailé Selassié, non è l'unico scoop che ha lanciato Oggi il 29 settembre.

La rivista di Gossip, infatti, sostiene che le tre concorrenti del GF Vip avrebbero nascosto un evento molto importante che riguarda un loro familiare stretto.

Voci ancora non confermate, dunque, fanno sapere che il papà di Lucrezia, Clarissa e Jessica attualmente si troverebbe recluso in un carcere di Lugano per truffa. L'uomo sarebbe stato fermato in Lussemburgo dopo che era stato emanato un mandato di cattura nei suoi confronti a marzo 2021.

Le ragazze non hanno mai parlato dei problemi con la giustizia che starebbe avendo il genitore, ma questa mancanza potrebbe essere colmata presto da Alfonso Signorini in una puntata in diretta. Il presentatore del reality Mediaset, infatti, potrebbe non tacere sulle notizie che sono trapelate recentemente su quelle che lui chiama "principesse" da settimane, ma che in realtà non lo sarebbero nella vita di tutti i giorni.

I dubbi sui flirt nati al GF Vip

La bugia sugli studi universitari, i dubbi sulla discendenza dalla famiglia dell'imperatore d'Etiopia Hailé Selassié e l'indiscrezione sull'arresto del padre per truffa, fanno di Lucrezia, Jessica e Clarissa tre protagoniste assolute della sesta edizione del GF Vip.

Molti spettatori non nutrono particolare simpatia per le ragazze, soprattutto perché sembra facciano di tutto pur di restare in gioco mediante le storie d'amore. Dopo quello tra Lulù e Manuel, c'è stato un altro avvicinamento che riguarda sempre le "principesse": Jessica e Samy hanno dormito nello stesso letto e pare possano esserci le basi per l'inizio di un nuovo flirt tra le mura di Cinecittà.