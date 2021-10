Negli ultimi giorni, sul web non si è parlato d'altro che delle sorelle Hailé Selassié, concorrenti della sesta edizione del GF Vip. Le tre stanno facendo discutere sia per quello che stanno facendo tra le mura di Cinecittà (flirt più o meno ricambiati e discussioni accese), che per le informazioni che stanno trapelando sulla loro famiglia. Nel primo pomeriggio del 1° ottobre, le "principesse" hanno ricevuto una comunicazione privata che potrebbe riguardare il padre: l'uomo, secondo il settimanale Oggi, sarebbe in carcere da giugno per truffa e l'argomento dovrebbe essere affrontato in diretta nella puntata del 1° ottobre.

Le 'principesse' del GF Vip convocate in confessionale

Quella che andrà in onda venerdì 1° ottobre, potrebbe essere una puntata del GF Vip quasi interamente dedicate alle sorelle Hailé Selassié. Negli ultimi giorni, infatti, le ragazze sono state costantemente al centro delle chiacchiere soprattutto per ciò che è emerso sulle loro origini, pare molto lontane dalla nobiltà alla quale hanno detto di appartenere.

Oltre a essere messe di fronte a un'altra bugia che avrebbero raccontato (dopo le lauree presso università che hanno smentito tutto pubblicamente), stasera le giovani dovrebbero essere spronate a commentare l'indiscrezione che vorrebbe il loro papà in galera.

I giornalisti, infatti, da giorni sostengono che il padre di Lucrezia, Clarissa e Jessica sarebbe detenuto in carcere con l'accusa di truffa: l'uomo non vedrebbe le figlie dal giugno scorso, ma di questo le tre non hanno mai fatto alcun accenno tra le mura di Cinecittà.

Attesa per la nuova diretta del GF Vip

Nel primo pomeriggio del 1° ottobre, poi, le pagine social del GF Vip hanno catturato l'attenzione dei curiosi con un breve comunicato.

"Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari", queste le parole con le quali i telespettatori sono stati aggiornati su un fatto che è accaduto poche ore prima di una nuova puntata in prime time.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da quando le ragazze hanno lasciato il confessionale dove sono state per un bel po' di tempo, nessuna di loro si è lasciata sfuggire il contenuto di ciò che hanno appreso sui loro parenti: questo potrebbe dipendere da una precisa richiesta della produzione di non parlare fino alla diretta di questa sera.

Le origini di Lucrezia, Jessica e Clarissa, infatti, dovrebbero essere al centro del secondo appuntamento settimanale con il reality Mediaset, anche perché sul web non si parla d'altro da giorni e il pubblico pretende spiegazioni su una verità che potrebbe essere stata nascosta volutamente dalle concorrenti.

Manuel allontana Lulù nella casa del GF Vip

Nel corso della puntata del 1° ottobre, si parlerà anche della conoscenza tra Manuel e Lucrezia: se la ragazza appare sempre più presa, il nuotatore è spesso sorpreso dalle telecamere mentre compie gesti non proprio indicati se la persona che si ha affianco ci coinvolge.

Il pubblico del GF Vip non fa che sottolineare che Bortuzzo si pulisce la bocca tutte le volte che Lulù lo bacia; l'altra sera, inoltre, il giovane ha allontanato il malo modo la principessa che cercava coccole a letto.

La coppia sembra scricchiolare anche per l'eccessiva gelosia di Hailé Selassié, che cerca di tenere lontane da quello che considera il suo fidanzato tutte le belle donne della casa.

Dopo aver preso di mira Sophie per la richiesta di una felpa, la ragazza se l'è presa con Soleil, rea di aver offerto da mangiare al suo compagno.

Manuel continua a mostrarsi insofferente nei confronti di questa frequentazione, ma il suo stop definitivo non è ancora arrivato, quindi Lulù si sente libera di comportarsi come ha sempre fatto.