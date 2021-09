Diversi colpi di scena saranno al centro delle puntate di Love is in the air in onda dal 4 all'8 ottobre su Canale 5.

Le trame della Serie TV narrano che Eda Yildiz rimarrà sbigottita quando Serkan Bolat chiederà la mano di Selin Atakan dopo averlo baciato per risvegliare i suoi ricordi.

Anticipazioni Love is in the air dal 4 ottobre: Eda bacia Serkan per risvegliare i ricordi

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre in Italia annunciano che Eda accuserà un senso di angoscia quando si renderà conto che Serkan non si ricorda niente della loro storia d'amore e per questo si rivolgerà un importante neurologo per una possibile cura.

Il dottor Niyazy si dimostrerà sicuro della possibilità di recupero dell'architetto, tanto che la fioraia organizzerà un piano per risvegliare i suoi ricordi.

Intanto, Erdem e Engin si renderanno protagonisti di alcune scene comiche, visto che supporranno che Piril sia davvero incinta. Inoltre, il primo assicurerà Leyla e Melek di avere una ragazza da portare alla festa di bentornato di Serkan.

Più tardi, team dell'Art Life con Ayfer, Aydan e Alexander si ritroveranno nel caffè di Deniz per festeggiare il ritorno dell'architetto. Se Erdem farà una scommessa su Melek e Leyla, Eda bacerà Serkan per risvegliare i ricordi.

Bolat chiede a Selin di sposarlo

Nelle puntate 4-8 ottobre di Love is in the air, il piano di Eda peggiorerà la situazione, visto che Serkan chiederà a Selin di sposarlo davanti a tutti gli ospiti.

Una scena, che demoralizzerà la fioraia che cercherà in ogni modo di dimenticarlo.

Intanto il ritorno di Selin porterà dei guai a Ferit e Ceren mentre Alexander e Ayfer inizieranno a frequentarsi di nascosto per non ferire Eda. Engin, invece, capirà di essere stato vittima di un malinteso, tanto da discutere veramente sulla possibilità di diventare padre con Piril.

Selin pretenderà che tutti gli oggetti appartenuti a Eda siano portati via dall'appartamento di Serkan. Per questo motivo, Atakan farà trovare le valige della giovane Yildiz sul pianerottolo. Una scena che destabilizzerà la fioraia, che tuttavia si introdurrà nell'appartamento, finendo per addormentarsi sul letto di Bolat. Quest'ultimo crederà che Eda abbia sbagliato abitazione, tanto da avere un furioso battibecco con lei.

Ceren e Ferit si lasciano

In seguito, Serkan consiglierà a Engin di far leva sul suo spirito contraddittorio per convincere Piril ad avere un figlio.

Deniz, invece, proporrà a Eda, Ceren e Ferit di andare per qualche giorno in vacanza per dimenticare i problemi. A questo punto Selin e Bolat si ritroveranno nello stesso luogo dopo le macchinazioni di Aydan.

Ceren e Ferit saranno ai ferri corti in quanto lei si scoprirà presa da Deniz. Per questo motivo, i due decideranno di lasciarsi di comune accordo. Alla fine, la giovane Basar confesserà il proprio amore a Sarachan, nonostante sappia che è innamorato di Eda.