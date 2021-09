Tra le protagoniste della quarta puntata del Grande Fratello Vip 6, c'è stata anche Katia Ricciarelli. La cantante lirica ha avuto da ridire con Alex Belli per essere stata definita "ottusa" durante un gioco. A quel punto Alfonso Signorini ha preso le difese della concorrente, mentre a quanto pare Tommaso Zorzi non ha gradito e ha scritto un tweet piuttosto polemico.

Lo sfogo di Katia Ricciarelli

In settimana gli autori del Reality Show hanno proposto un gioco ai concorrenti. Nel dettaglio, ogni concorrente doveva associare ai suoi compagni d'avventura un aggettivo messo a disposizione.

Katia Ricciarelli è stata definita da Clarissa Selassié, Tommaso Eletti e Alex Belli "ottusa". Mentre per i primi due, la cantante lirica ha lasciato correre, nei confronti dell'attore campano è stata intransigente. Sebbene egli abbia cercato di spiegare che si trattava solo di un gioco, Katia ha detto: "Come vi permettete di parlare male di me".

In un secondo momento la situazione è rientrata, visto che l'artista ha accettato le scuse del coinquilino.

L'intervento di Zorzi

Durante il chiarimento tra Katia Ricciarelli e Alex Belli, il conduttore ha preso le difese della cantante veneta. A detta di Alfonso Signorini, la riga poteva essere lasciata vuota senza definire "ottusa" un'artista come Ricciarelli.

La presa di posizione del conduttore, a quanto pare, non è stata condivisa da Tommaso Zorzi. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha infatti preso posizione sull'accaduto scrivendo un tweet riportante le seguenti parole: "Ottusa no, ricc..one si", facendo emergere quindi una certa perplessità su tale vicenda.

Ottusa no ma ricchione si? #gfvip — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) September 24, 2021

La frecciatina del web influencer non è affatto casuale: Katia Riccarelli - dopo le prime ore trascorse all'interno della casa di Cinecittà - era finita al centro delle polemiche per avere utilizzato dei termini considerati omofobi. Nel dettaglio, Katia in due occasioni aveva utilizzato il termine "ricc...one" per ironizzare sul look di Alex Belli.

Nel primo episodio, la cantante aveva commentato una camicia molto appariscente indossata da Alex. Nel secondo caso invece, aveva ironizzato sugli occhiali dell'attore.

Nei giorni scorsi, Tommaso Zorzi aveva già commentato alcuni scivoloni commessi dagli attuali concorrenti del reality show. Il vincitore della scorsa edizione aveva fatto notare che dopo soli quattro giorni, una concorrente si era lasciata andare ad una presunta bestemmia mentre un'altra aveva pronunciato delle parole omofobe. Con tono ironico, Zorzi su Twitter, aveva commentato : "A questo punto aspetto le barzellette sugli ebrei e la n-word".