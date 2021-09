Un selfie si è trasformato in un botta e risposta senza esclusioni di colpi tra le opinioniste del GF Vip.Sonia Bruganelli ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae con Giancarlo Magalli, con il quale Adriana Volpe ha un contenzioso ancora aperto dopo la tumultuosa 'separazione' artistica a I Fatti Vostri. Nel post, sul profilo social, la moglie di Paolo Bonolis non ha fatto nessun riferimento alla collega ma quello scatto è bastato all'ex conduttrice di Ogni Mattina per pubblicare un sarcastico tweet.

"Dio li fa e poi li accoppia all'ultimo momento, tanto bellini".

Il commento al vetriolo della quarantottenne trentina non è passato inosservato con Sonia Bruganelli che ha risposto ai tanti utenti che l'hanno accusata di aver pubblicato l'immagine con Magalli per stuzzicare Adriana Volpe. "Non faccio coppia con lei ma con Paolo e con lui vado e incontro chi voglio. Mi dispiace che non si renda conto che la mia vita non ha nulla a che fare con le sue vicende personali" - ha sottolineato l'opinionista del Grande Fratello Vip.

"Le serate divertenti organizzate all'ultimo momento". La didascalia con la quale Sonia Bruganelli ha condiviso su Instagram la foto con Magalli senza fare alcun riferimento ad Adriana Volpe, compagna d'avventura al GF Vip nelle vesti di opinionista.

Del resto il conduttore televisivo ha condiviso anche alcune esperienze lavorative con Paolo Bonolis ed in molti hanno pensato ad una 'rimpatriata' tra colleghi.

Dall'altra parte Adriana Volpe non ha gradito in considerazione del rapporto tutt'altro idilliaco con Giancarlo Magalli e, successivamente, ha pubblicato un breve video su Stories in cui punzecchia Sonia Bruganelli: "Dio li fa e poi li accoppia all' ultimo momento".

Sarcasmo che l'ex conduttrice di Ogni Mattina ha manifestato anche su Twitter. Esternazioni che non sono passate inosservate ed hanno provocato la reazione della 47enne romana.

Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento 🤣 tanto bellini #GFVIP pic.twitter.com/w0HC2HHR93 — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) September 25, 2021

Sonia Bruganelli replica alla collega: 'Non vivo la mia vita per innervosirti'

Inizialmente la moglie di Paolo Bonolis ha cercato di stemperare i toni affermando che durante la cena con Giancarlo Magalli non ha fatto alcun riferimento ad Adriana Volpe.

"Devo evitare di andare a cena per incontrare i nemici degli altri?" - ha risposto ironicamente Sonia Bruganelli ad un utente sottolineando che per lei la vita è altro e che non ha nulla a che vedere con le vicende personali dell'ex modella.

"Io e mio marito abbiamo amici a prescindere dagli screzi di Adriana" - ha aggiunto l'opinionista del GF Vip che ha poi provati a chiudere la questione con la collega con una sarcastica Stories. "Non vivo la mia vita per innervosirti".