A poche ore di distanza dall’inizio del Grande Fratello Vip 6, il conduttore Signorini è stato duramente criticato da un ex concorrente. Su Instagram, Salvo Veneziano ha espresso il suo disappunto sulla partecipazione di Tommaso Eletti al Reality Show di Canale 5. Secondo l’ex gieffino, il 20enne romano non merita di essere trattato come un “vippone”.

Lo sfogo

La partecipazione dell’ex protagonista di Temptation Island al Grande Fratello Vip 6 sembra riscuotere numerose critiche. In particolare, alcuni telespettatori e personaggi del mondo dello spettacolo hanno sostenuto che Tommaso Eletti sia diventato famoso solamente per la “gelosia ossessiva” mostrata nei confronti dell’ex fidanzata Valentina.

Su Instagram, Salvo Veneziano è tornato ad attaccare il conduttore del reality show e il futuro concorrente: “Tutti paladini per i diritti delle donne”. Successivamente, l’ex gieffino ha fatto notare che Eletti non meritava di entrare nella casa più spiata d’Italia. Con un tono polemico, il siciliano ha chiosato: “Ciò che conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti”. Infine, il diretto interessato ha lanciato una frecciatina ai danni del conduttore: “Bella scelta caro Alfonso Signorini”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Di recente, anche Selvaggia Lucarelli ha attaccato duramente la scelta degli autori. In particolare, l’ingresso di Tommaso Eletti non sembra essere gradito dalla giornalista.

La diretta interessata con rammarico ha spiegato che è inutile parlare di femminicidio e violenza sulle donne, se poi sul piccolo schermo si portano persone come l’ex protagonista di Temptation Island. Come riferito da Lucarelli, Tommaso si è distinto dagli altri concorrenti del docu-reality solo ed esclusivamente per la gelosia morbosa nei confronti della fidanzata.

Infine, la giornalista ha sostenuto che in un reality come il Grande Fratello Vip alla fine quello che conta è solamente lo share.

Insomma, il pensiero di Salvo Veneziano ha dimostrato di essere in linea con quello di Selvaggia Lucarelli.

Il motivo delle frizioni di Veneziano e Signorini

Salvo Veneziano ha dichiarato “guerra” ad Alfonso Signorini.

Il pizzaiolo siciliano ha partecipato alla quarta edizione del reality show - la prima condotta dal giornalista e direttore di Chi. Veneziano poche settimane dopo l’avvio del programma venne squalificato. Il motivo? Aveva pronunciato delle frasi sessiste sulla coinquilina De Panicis. A detta di Veneziano, il rimprovero ci stava tutto ma essere trattato come un “picchiatore di donne” no. Dall’espulsione a oggi, l’ex concorrente continua a lanciare frecciatine a Signorini.