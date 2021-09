Giovedì 16 settembre andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore: secondo le anticipazioni Vittorio parlerà con Roberto della decisione di Tina che poserà per la copertina della rivista.

Nel frattempo, Marcello si preparerà per partecipare al prossimo evento al Circolo con Ludovica, mentre quest'ultima sarà ancora messa in difficoltà da Adelaide. Anna, invece chiederà a Roberto di incontrarsi in segreto. A casa Amato ci sarà entusiasmo per la famiglia riunita, anche se Tina sembrerà nascondere qualcosa che riguarda Sandro Recalcati.

Tina accetterà di posare per Vittorio Conti: spoiler puntata 16 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 16 settembre raccontano che in redazione ci sarà fermento per l'uscita della nuova rivista Paradiso Market. Dopo aver avuto il consenso di Tina (Neva Leoni), Vittorio (Alessandro Tersigni) comunicherà a Roberto (Filippo Scarafia) che a posare per la prima copertina della rivista sarà la sorella di Salvatore (Emanuel Caserio). La ragazza, nel frattempo, vivrà insieme alla sua famiglia un raro momento di armonia e serenità, ma l'entusiasmo sarà interrotto da una certa inquietudine. Tina, infatti, sembrerà avere un pensiero che la preoccupa e che riguarda il suo lavoro da cantante e Sandro Recalcati (Luca Capuano).

Per questo motivo, la figlia di Agnese non parlerà volentieri del periodo trascorso lontano da casa.

Fiorenza affiancherà Ludovica per metterla in difficoltà: trame Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 16 settembre rivelano che Anna Imbriani (Giulia Vecchio) chiederà a Roberto di incontrarsi segretamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ragazza, infatti, da poco arrivata a Milano, parlerà con il suo vecchio amico della sua situazione e gli chiederà un aiuto per iniziare una nuova vita.

Ludovica (Giulia Arena) non avrà vita facile al Circolo, perché Adelaide (Vanessa Gravina) per metterla alle strette e affiancherà Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), ma la ragazza continuerà a essere decisa e porterà avanti la sua idea di coinvolgere Marcello (Pietro Masotti) nella sua vita.

Barbieri, infatti, inizierà a prepararsi per partecipare all'imminente evento del prestigioso club in compagnia della sua fidanzata.

Il Paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 tutti i pomeriggi, a partire dalle ore 15:55; sulla piattaforma Raiplay sono disponibili gratuitamente tutti gli episodi della soap italiana, poco dopo la messa in onda.