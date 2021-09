A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 6, due futuri coinquilini si sono resi protagonisti di un botta e risposta a distanza. Scendendo nel dettaglio, Andrea Casalino in un’intervista ha sollevato dubbi sulla reale bellezza di Sophie Codegoni. Dal canto suo, l’ex tronista di Uomini e donne ha replicato al modello.

Le parole di Andrea

Lunedì 13 settembre, su Canale 5, si accenderanno i riflettori sulla casa più spiata d’Italia. In un’intervista Andrea Casalino ha stuzzicato l’ex tronista Codegoni. Scendendo nel dettaglio, il modello ha sostenuto che la futura coinquilina sia molto bella fisicamente.

Tuttavia, il giovane ha sollevato dubbi sulla Sophie: “È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino”. A detta del gieffino, la 19enne fisicamente sarebbe un po’ diversa da come si mostra sui social.

Nel corso dell’intervista, il modello ha confidato di non avere timore di nessuno all'interno del Reality Show. L’unica persona che potrebbe metterlo in difficoltà potrebbe essere Sonia Bruganelli. Il diretto interessato ha spiegato che la signora Bonolis l’ha conosciuto quando era un concorrente di Avanti un altro.

La replica dell’ex tronista

Dopo essere venuta a conoscenza della provocazione di Andrea Casalino, Sophie Codegoni ha deciso di respingere le accuse al mittente.

Attraverso una storia su Instagram, l’ex tronista ha commentato le parole del modello: “Quando entri cambi idea”. In modo indiretto, la 19enne ha lasciato di intendere di mostrarsi sui social al naturale.

Per sapere se Andrea si ricrederà o meno bisognerà attendere i primi giorni di convivenza “forzata” tra i due “vipponi”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dubbi sul curriculum di Casalino

In attesa di vedere Andrea Casalino nella casa del Grande Fratello Vip 6, sono sorti dei dubbi sul curriculum del modello. Scendendo nel dettaglio, gli autori hanno presentato il giovane come il vincitore di Mister Italia 2010. A quanto pare, però, le cose non starebbero affatto così.

Casalino nel 2010 partecipò al concorso di bellezza, ma si classificò solamente tra i primi sei.

L’unico titolo vinto da Andrea sarebbe “Uomo ideale d’Italia”. Come testimoniato da numerose interviste e video, il vero vincitore di quell’edizione fu Miky Falcicchio. Il giovane in un’intervista ha sostenuto che non ha alcun senso attribuirsi un titolo insistente solamente per essere scelto nel cast del Grande Fratello Vip. Lo stesso Falcicchio, si è augurato che sia trattato solamente di un errore.