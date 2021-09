Tommaso Eletti è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Come riportato da Amedeo Venza, il futuro gieffino si è reso protagonista di una gaffe: in alcune dichiarazioni, il 'vippone' ha riferito di non sapere chi siano le due opinioniste scelte da Alfonso Signorini, ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La risposta di Eletti è diventata virale e ha spaccato l'opinione pubblica.

La segnalazione

Dopo numerosi rumor sulla partecipazione di Tommaso Eletti al GF Vip 6, è arrivata la conferma. Tramite il suo profilo Instagram, il blogger Amedeo Venza ha segnalato una gaffe commessa dal futuro gieffino.

Scendendo nel dettaglio, gli autori del Reality Show hanno chiesto a Tommaso cosa pensasse di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in veste di opinioniste. La risposta del concorrente è stata esilarante: "Non so chi siano". Parole che in poco tempo sono diventate virali.

A quanto pare, Bruganelli tramite il suo account avrebbe lanciato una stoccata proprio all'ex protagonista di Temptation Island. La collega di Adriana Volpe, dopo avere cerchiato sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni il volto di Tommaso Eletti, si è domandata con tono ironico: "Lui chi è?". Insomma, l'ex volto di Temptation potrebbe essere il concorrente 'preferito' di Sonia Bruganelli.

Selvaggia Lucarelli spara a zero su Tommaso

Tommaso Eletti si è fatto conoscere sul piccolo schermo per la partecipazione a Temptation Island: il giovane romano ha partecipato all'ultima edizione del reality in coppia con la fidanzata (ora ex) Valentina Nulli Augusti. Il diretto interessato si è distinto per la sua gelosia patologica.

Ma non solo, da compagno geloso è arrivato ad un passo dal tradire la sua compagna davanti alle telecamere.

Dopo aver appreso della presenza di Tommaso al Grande Fratello Vip 6, Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro il ragazzo. La giornalista ha chiosato: "Un personaggio che si è distinto per sessismo". Secondo Lucarelli, Eletti non andava premiato con un programma e "incoronato vip".

A tale proposito, la giornalista ha invitato Mediaset a non fare più programmi in cui si parla di difesa della donne se poi personaggi come Tommaso vengono "premiati".

Pareri discordanti su Eletti

Il futuro inquilino della casa più spiata d'Italia ha sostenuto che all'interno del reality show cercherà di riconquistare la sua ex fidanzata Valentina. Secondo alcuni, Tommaso non merita di essere un 'vippone', in quanto non ha una carriera professionale alle spalle. Secondo altri, il giovane merita una possibilità. Su Twitter, alcuni utenti hanno lanciato l'hashtag "vipdeche", proprio per descrivere la poca popolarità di alcuni concorrenti. Per esprimere un giudizio più oggettivo bisognerà però attendere la messa in onda del programma.