Tra le dame storiche di Uomini e donne, vi è sicuramente Valentina Autiero che in questi anni ha tenuto banco con le sue tormentate vicende sentimentali, diventando protagonista di ben sei stagioni del programma Mediaset. Quest'anno Valentina non ha ancora preso parte alle nuove registrazioni, ma non esclude un suo possibile ritorno in studio. Intanto, però, intervistata da Mondo24, la dama ha lanciato delle frecciatine rivolte ai protagonisti del programma arrivando a parlare anche di "coppie finte".

Valentina Autiero spara a zero sui protagonisti di Uomini e donne

Nel dettaglio, Valentina Autiero si è raccontata senza filtri e senza troppi giri di parole ammettendo che per il momento non tornerà in studio a Uomini e donne, anche se non esclude a priori un suo possibile coinvolgimento in futuro, magari se dovesse esserci qualche cavaliere che attirerà la sua attenzione e la sua curiosità.

Intanto, Valentina non disdegna commenti sui protagonisti del programma, tra cui Gemma Galgani, che quest'anno si è presentata in trasmissione con un nuovo décolleté, dopo l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta questa estate.

"Magari vestita farà un bell'effetto", ha dichiarato Valentina lanciando così una sottile frecciatina alla dama torinese che, grazie a questo intervento al seno, ha ammesso di sperare con tutta se stessa di poter trovare finalmente il cavaliere della sua vita.

'Una noia pazzesca', sbotta la dama Valentina

La Autiero non ha risparmiato stoccate neppure al meccanismo del programma pomeridiano di Maria De Filippi, ritenendo che ormai non ci sono dinamiche e questa mancanza, renderebbe Uomini e donne "noioso".

"Una noia pazzesca rispetto agli altri anni", ha dichiarato Valentina parlando dell'evolversi del trono over durante l'ultima stagione di messa in onda del programma Mediaset.

La dama si è spinta oltre parlando anche di "finte coppie" che sono nate a Uomini e donne e di personaggi che si nasconderebbero dietro una maschera, mentre lei sostiene di essere sempre stata limpida e sincera.

Valentina ha commentato anche la scelta di Samantha Curcio, una delle troniste della passata edizione del dating show di Maria De Filippi e anche in questo caso non è stata tenera.

La frecciatina di Valentina contro Luca ed Elisabetta

La dama del trono over ha parlato di "scelta obbligata" da parte di Samantha e ha aggiunto di non essersi per niente emozionata.

Frecciatina anche nei confronti della coppia Luca-Elisabetta: questa estate i due avevano scelto di riprovarci ma ormai da qualche settimana si sono detti definitivamente addio.

"Avevo preannunciato che era tutto studiato. Facevano finta di litigare", ha sentenziato Valentina.