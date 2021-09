All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di dinamiche e, in queste ultime ore, stanno tenendo banco le vicende della coppia Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due ex protagoniste di Uomini e donne, in un primo momento sembravano essere destinate a farsi la guerra, ma fino a questo momento hanno dimostrato di avere un grande feeling, al punto che si è ipotizzato il fatto che le due stessero addirittura flirtando.

Soleil e Sophie stanno flirtando nella casa del Grande Fratello Vip 6?

Nel dettaglio, Sophie e Soleil in questi giorni di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, stanno dimostrando di avere una buona alchimia e un perfetto feeling.

Addirittura Codegoni ha ipotizzato, in maniera ironica, di un suo innamoramento nei confronti della bella Sorge e la risposta di quest'ultima non si è fatta attendere.

"Io non so se riuscirò a resistere a una Sophie che mi corteggia", ha prontamente ribattuto Soleil.

I fan del GF Vip, lanciano l'hashtag della coppia Soleil-Sophie

Immediata la reazione dei tantissimi fan che seguono il Grande Fratello Vip 6, i quali sui social si sono subito sbizzarriti, al punto da lanciare anche quello che potrebbe essere l'hashtag di questa nuova "ship" che sta nascendo tra le mura domestiche di Cinecittà.

"Che duo le #Solphie", ha scritto un commentatore social mentre qualcun altro dice di fare il tifo per questa "coppia", la quale potrebbe prendere il posto di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, la coppia della passata edizione che si era lasciata andare a baci e coccole.

E poi ancora nel corso delle ultime ore, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, si è tornato a parlare anche del rapporto tra Manuel e la principessa Lulù.

Il nuotatore si è alterato nel momento in cui la ragazza si è avvicinata a lui per l'ennesimo bacio e stava sporcando la sua camicia.

Manuel e Lulù, è amore al GF Vip? Parlano i genitori di Bortuzzo

A quel punto Manuel ha prontamente allontanato la ragazza, facendole presente che quella camicia costava tantissimo e che non avrebbe voluto sporcarla.

Intanto, in queste ore, anche i genitori di Manuel si sono espressi su quella che potrebbe essere la prima coppia ufficiale di questo Grande Fratello Vip 6.

Il padre del ragazzo ha ammesso che Lulù non è proprio il tipo di ragazza ideale per suo figlio e che tra di loro vede solo una bella amicizia.

La mamma di Bortuzzo, invece, non si è sbilanciata più di tanto e si è limitata a dire che non se la sente di dare un giudizio, perché non conosce la ragazza che sta facendo la corte a suo figlio in queste settimane. La donna, però, ha ammesso di essere felice del fatto che suo figlio si sia ben ambientato e che sia voluto bene dagli altri inquilini della casa di Cinecittà.