Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno fatto il loro debutto al Grande Fratello Vip 6. Le due nuove opinioniste del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini non sono passate affatto inosservate durante il primo appuntamento di questa lunga stagione. In particolar modo, i numerosi fan social del programma hanno notato che tra le due opinioniste non correrebbe affatto buon sangue, al punto che sono arrivate quasi ad ignorarsi per buona parte della serata, dimostrando quindi di avere poco feeling.

Si parla di 'guerra' tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 6 è emerso chiaramente che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non correrebbe affatto buon sangue e che i rapporti siano tutt'altro che distesi.

Del resto già prima che questa sesta edizione prendesse il via, si era parlato di "guerra" tra opinioniste e di un clima particolarmente acceso durante il primo shooting che aveva visto coinvolte anche le due opinioniste di questa nuova edizione.

E così, l'antipatia tra Volpe e Bruganelli sembra essere emersa completamente nel corso di questa puntata d'esordio del GF Vip 6, seguita da una media di quasi 3 milioni di spettatori su Canale 5 e super-commentata anche dal punto di vista social.

I fan social notano l'antipatia tra Volpe e Bruganelli

"Bruganelli interrompe volentieri la Volpe sapendo di farla innervosire. La domanda è quanto quest'ultima reggerà prima di esplodere", ha evidenziato un giornalista sui social.

"Adriana Volpe ignorata da Sonia Bruganelli nemmeno vendesse aspirapolvere porta a porta", scrive invece un altro utente su Twitter.

"Voi volete vedere che le prime che si prendono a pizze in faccia sono loro due?", scrive ancora un altro commentatore social del Grande Fratello Vip.

La nuova frecciatina di Sonia Bruganelli alla collega Adriana Volpe

Per la maggior parte dei fan del reality show condotto da Alfonso Signorini, non ci sarebbero ormai dubbi sul fatto che le due opinioniste di questa sesta edizione "si odino" e che ben presto potrebbero esplodere nel corso delle puntate serali in onda in diretta tv su Canale 5.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno gli sviluppi di questa "guerra fredda" da le due opinioniste del GF Vip, Sonia Bruganelli sui social non ha risparmiato una nuova frecciatina rivolta alla collega.

Sul suo profilo Instagram, dopo la messa in onda della prima puntata di quest'anno, la moglie di Paolo Bonolis ha confermato il fatto che lei e Adriana Volpe hanno due visioni completamente diverse di quello che accade nel programma.