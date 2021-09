Tra i volti storici di Uomini e donne vi è il cavaliere Giorgio Manetti, protagonista in passato di una chiacchieratissima storia d'amore con la dama torinese Gemma Galgani. I due, per diversi anni, hanno tenuto banco nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi con le loro tormentate vicende sentimentali, fino a quando George non scelse di chiudere questa storia e di andare via dal programma. In queste ore, però, il cavaliere ha svelato di essere nuovamente single e ha lanciato delle frecciatine nei confronti della sua ex Gemma, rivelando anche il suo apprezzamento verso la dama Isabella Ricci.

Il cavaliere Giorgio Manetti di nuovo single

Nel dettaglio, Giorgio Manetti scelse di chiudere la sua esperienza a Uomini e donne e di cercare l'amore fuori dagli studi televisivi Mediaset.

Per diverso tempo è stato fidanzato con Cristina, una donna che aveva saputo far breccia nel suo cuore. Da un po' di mesi, però, il "gabbiano" fiorentino è tornato single, così come ha svelato lui stesso in un'intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Giorgio ha rivelato che tra lui e Cristina la storia d'amore è ormai finita, aggiungendo che "qualcosa si è rotto" nella loro relazione e ormai la considera definitivamente chiusa.

L'attacco di Giorgio contro la sua ex Gemma Galgani a Uomini e donne

Al tempo stesso, però, l'ex fidanzato di Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di chiudere le porte del suo cuore e ha ammesso di essere già pronto per una nuova relazione sentimentale.

"Cerco una donna d'acciaio, che però sappia essere dolce al momento opportuno", ha ammesso Giorgio che poi ha parlato anche della sua fidanzata Gemma e della new entry del trono over, la dama Isabella Ricci.

In particolar modo, Giorgio è stato molto criticato nei confronti della dama torinese che per diverso tempo è stata al suo fianco, ammettendo di non aver gradito la sua decisione di rifarsi il seno.

"Alla sua età non capisco il senso di questa scelta", ha ammesso il cavaliere toscano aggiungendo poi che farebbe meglio a preoccuparsi di migliorare la sua immagine cerebrale.

'Con Isabella Ricci non mi annoierei', ammette Giorgio Manetti

E, adesso che è tornato single, Giorgio non ha nascosto degli apprezzamenti nei confronti della dama Isabella Ricci, nemica giurata di Gemma, che lo scorso anno è stata la rivelazione di Uomini e donne over.

"Sono certo che con Isabella non mi annoierei mai", ha ammesso il cavaliere toscano aggiungendo che sarebbe lei la dama del trono over con cui uscirebbe volentieri a cena.

Cosa succederà a questo punto? Tenendo conto che la dama Isabella è ancora alla ricerca del suo principe azzurro, Giorgio deciderà di mettersi in gioco e quindi di tornare in studio a Uomini e donne? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.