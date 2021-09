Continua a riservare parecchie sorprese ai fan affezionati lo sceneggiato Love is in the air che occupa la rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:25 circa, nonostante siano ritornati i tre seguitissimi programmi televisivi Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e Pomeriggio 5. Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo lunedì 20 settembre 2021, Ayfer Yildiz (Evrim Dogan) non sarà per niente tranquilla quando vedrà Eda (Hande Erçel) e Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever) riconciliate, visto che non vedrà di buon occhio il riavvicinamento inaspettato tra le due.

La diabolica Balca Koçak (İlayda Çevik) invece attuerà uno dei suoi stratagemmi per fare breccia nel cuore di Serkan Bolat (Kerem Bürsin): la sostituta di Selin Atakan (Bige Önal) con il pieno supporto della nonna della giovane studentessa vorrà conquistare il ricco architetto.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 20 settembre: Ayfer preoccupata a causa della vicinanza tra Eda e Semiha

La soap opera il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi, quindi per la felicità dei numerosi telespettatori non è non è stata cancellata dai palinsesti Mediaset, visto che ha fatto i conti soltanto con una variazione di orario. Dagli spoiler relativi a ciò che movimenterà l’episodio in programmazione su Canale 5 il 20 settembre 2021, si evince che per iniziare Ayfer non nasconderà la sua evidente preoccupazione per la fresca riappacificazione tra Eda e la nonna paterna Semiha.

L’obiettivo principale dell’anziana donna in realtà sarà soltanto uno, quello di riuscire a far allontanare Serkan da sua nipote a qualsiasi costo, dopo averla ricattata costringendola a mettere la parola fine alla loro relazione sentimentale.

Balca fa ingelosire appositamente Eda, Serkan ha una reazione allergica

A questo punto Semiha attuerà uno dei suoi piani strategici per riuscire nel suo intento, visto che a causa sua Eda si troverà nello stesso ristorante rispettivamente con Melih, Serkan e Balca: quest’ultima per scatenare la gelosia della sua rivale in amore Eda, provocherà una reazione allergica al ricco architetto che dopo essersi sentito male non avrà altra scelta oltre a quella di farsi accompagnare a casa dalla manager delle pubbliche relazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto anche Serkan prima di avere l'improvviso malessere, si mostrerà infastidito nel vedere Melih vicino alla sua amata Eda: ogni avvenimento della serata sarà una conseguenza dell’alleanza stretta tra Balca e Semiha.

Per concludere il pubblico assisterà a una lite abbastanza accesa tra Eda e Balca. Le macchinazioni di quest’ultima e Semiha continueranno a dare i loro frutti?